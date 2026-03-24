Αν το 2025 ήταν η χρονιά των μεγάλων προσδοκιών, το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι η περίοδος της εμφατικής επιβεβαίωσης. Η ελληνική αγορά δεν «ανακάμπτει» πια, αλλά μετασχηματίζεται ριζικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της PwC, η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 7 δισ. ευρώ μέσα στις πρώτες εβδομάδες του έτους, δείχνοντας ότι ο επενδυτικός πυρετός που ξεκίνησε την προηγούμενη διετία κάθε άλλο παρά υποχωρεί.

Η ακτινογραφία των megadeals

Η εικόνα που αναδύεται από το επιχειρηματικό «ταμπλό» είναι σαφής. H αγορά συγκεντρώνεται σε λιγότερους και ισχυρότερους παίκτες. Η εξαγορά-μαμούθ του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από την Coca-Cola HBC AG, μια συναλλαγή ύψους 2,236 δισ. ευρώ, δίνει τον τόνο μιας εξωστρέφειας που πλέον δεν γνωρίζει σύνορα.

Tην ίδια στιγμή, το εγχώριο λιανεμπόριο αναδιατάσσεται πλήρως. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ τον Απρίλιο, δημιουργεί έναν νέο πόλο ισχύος, ενώ η είσοδος του fund EOS Capital Partners στη Φάρμα Κουκάκη και η κίνηση της Ambrosia στην 3P Salads δείχνουν ότι ο κλάδος των τροφίμων παραμένει ο «χρυσός» πρωταγωνιστής.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Avramar. Η υπογραφή του μνημονίου από την Cooke Inc. για την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, φέρνοντας έναν παγκόσμιο παίκτη στο τιμόνι της ελληνικής παραγωγής.

Από τη βιομηχανία στα logistics – Ένας χάρτης που αλλάζει

όμιλος Τιτάν συνεχίζει να «χτίζει» τη διεθνή του κυριαρχία με στρατηγικές κινήσεις σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ (Keystone Cement), ενώ η Theon International αποδεικνύει ότι η ελληνική αμυντική τεχνολογία μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη με διαδοχικές εξαγορές (Exosens, Kappa Optronics).

Στο μέτωπο των logistics, η αγορά «κρατά την ανάσα της» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (call option) της ACS από την GLS (Όμιλος Quest). Με το τίμημα να αγγίζει τα 296 εκατ. ευρώ, η κίνηση αυτή σφραγίζει τη θέση της Ελλάδας ως τον κεντρικό διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι τάσεις και το στοίχημα της «επόμενης μέρας»

Το 2026 βρίσκει την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο ώριμη από ποτέ. Το ρεκόρ του 2025, με τις 181 συναλλαγές αξίας 23,8 δισ. ευρώ, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα μιας αγοράς που έμαθε να μιλά τη γλώσσα της ψηφιοποίησης και του ESG. Συνολικά, τα κεφάλαια ύψους 28 δισ. ευρώ που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις πέρυσι, επιβεβαιώνουν ότι η επενδυτική εμπιστοσύνη έχει πλέον στέρεες βάσεις.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και ο ανταγωνισμός για το ταλέντο παραμένουν η «αχίλλειος πτέρνα» μιας οικονομίας που τρέχει με υψηλές ταχύτητες. Το 2026 δεν είναι πια η χρονιά των υποσχέσεων, αλλά η χρονιά των αποδείξεων. Η ελληνική αγορά σταματά να κοιτάζει το παρελθόν της κρίσης και αρχίζει να μετράει το μπόι της με τους μεγάλους της Ευρώπης.