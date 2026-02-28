Η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει το Ιράν προκαλεί νέα αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές πετρελαίου σημειώνουν έντονη άνοδο. Το Brent κινείται κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι και το Grude στα 67 δολάρια, αυξάνοντας το κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και επιβαρύνοντας την τοπική αγορά.

Η αύξηση των διεθνών τιμών επηρεάζει άμεσα τόσο τη βενζίνη στα πρατήρια όσο και το σύνολο των προϊόντων που υπόκεινται σε υψηλότερο μεταφορικό κόστος. Οι ανατιμήσεις αυτές διαχέονται σε ευρύ φάσμα της οικονομίας, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το ενεργειακό αποτύπωμα του Ιράν

Το Ιράν παράγει περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3% της παγκόσμιας παραγωγής. Η στρατηγική του θέση, στη βόρεια πλευρά των Στενών του Ορμούζ, ενισχύει την επιρροή του, καθώς από εκεί διέρχεται σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν κλειστές για το Σαββατοκύριακο και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το αν οι επιθέσεις ή τα αντίποινα επηρέασαν ενεργειακές υποδομές. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα βρίσκονται στις περιοχές Αχβάζ, Μαρούν και στο σύμπλεγμα Δυτικό Καρούν, στην επαρχία Χουζεστάν.

Το βασικό διυλιστήριο του Ιράν στην πόλη Αμπαντάν λειτουργεί από το 1912 και έχει δυναμικότητα άνω των 500.000 βαρελιών ημερησίως. Σημαντικές μονάδες υπάρχουν επίσης στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Περσικό Κόλπο, ενώ και η Τεχεράνη διαθέτει δικό της διυλιστήριο.

Η σημασία του νησιού Χαργκ

Καθοριστικό ρόλο στις εξαγωγές πετρελαίου έχει ο τερματικός σταθμός στο νησί Χαργκ, στον βόρειο Περσικό Κόλπο, που λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αποθήκευσης και διακίνησης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το Σάββατο (28.2.2026) σημειώθηκε έκρηξη στο νησί, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Το νησί διαθέτει εκτεταμένες υποδομές φόρτωσης, προβλήτες και δεξαμενές αποθήκευσης χωρητικότητας δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών. Τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται εξαγωγές άνω των 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παραμένοντας κρίσιμος κόμβος για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά

Η διεθνής αναταραχή έχει ήδη αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές καυσίμων να αυξάνονται αισθητά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις 26 Φεβρουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 1,749 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,734 ευρώ στις 18 Φεβρουαρίου. Το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε στα 1,561 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,176 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Αττική, η αμόλυβδη βενζίνη έφτασε τα 1,734 ευρώ ανά λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης τα 1,548 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,163 ευρώ. Παράλληλα, οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν από 1.230,577 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 18 Φεβρουαρίου σε 1.259,459 ευρώ στις 26 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη τάση ανόδου.

Η συνεχιζόμενη αύξηση ενισχύει τον φόβο για αλυσιδωτές επιπτώσεις πέρα από τα καύσιμα, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στα μεταφορικά και, τελικά, στις τιμές των προϊόντων. Εφόσον η γεωπολιτική ένταση παραμείνει ή κλιμακωθεί, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κρίσης και τις αποφάσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών, με τους πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα κόστη σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.