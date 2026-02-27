Ουκρανία και Σλοβακία φαίνεται να επιχειρούν αποκλιμάκωση της έντασης που έχει προκύψει γύρω από τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα, καθώς οι ηγέτες των δύο χωρών, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ρόμπερτ Φίτσο, συμφώνησαν καταρχήν για μια συνάντηση. Η Μπρατισλάβα κατηγορεί το Κίεβο ότι εμποδίζει τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Ουκρανία «για τα υφιστάμενα προβλήματα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας. Ο Φίτσο απάντησε ότι «δέχτηκα αυτή την πρόσκληση», εκφράζοντας ωστόσο την προτίμησή του η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όπως δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, κατά τη συνομιλία «αποκόμισα τη σαφή εντύπωση ότι η Ουκρανία δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκαταστήσει τη διαμετακόμιση του πετρελαίου μέσω του εδάφους της». Το τμήμα του αγωγού που διέρχεται από την Ουκρανία είχε υποστεί ζημιές από ρωσικά πλήγματα τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, το κατεστραμμένο τμήμα έχει ήδη επισκευαστεί. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφήνει να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Πρωτοβουλία Όρμπαν και αντιδράσεις

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πρότεινε τη δημιουργία μιας «σλοβακο-ουγγρικής ερευνητικής επιτροπής» για επιτόπιο έλεγχο της κατάστασης του αγωγού. Ο Φίτσο εξέφρασε τη λύπη του για την «απόρριψη μιας τέτοιας δραστηριότητας επιθεώρησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι», επικαλούμενος «αρνητική γνωμοδότηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών».

Η Βουδαπέστη, από την πλευρά της, μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, έως ότου το Κίεβο επαναλάβει τις παραδόσεις πετρελαίου.

Ο αγωγός Ντρούζμπα και οι εξαιρέσεις της ΕΕ

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Παρ’ όλα αυτά, ο αγωγός Ντρούζμπα (που σημαίνει «φιλία» στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά από την απαγόρευση, κατόπιν αιτήματος της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Οι δύο χώρες της ΕΕ, που κυβερνώνται από εθνικιστές ηγέτες, επιδιώκουν να διατηρήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.