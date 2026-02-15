Η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας και η έμφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφάλεια εφοδιασμού οδηγούν σε αναδιάταξη των προτεραιοτήτων. Τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και η παραγωγή πυρομαχικών, παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα.

Ο Τάσος Ροζολής, πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, έχει υπογραμμίσει ότι η άμυνα εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα στρατηγικής, οικονομικής και βιομηχανικής ισχύος. Όπως έχει αναφέρει, η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, επενδύοντας σε μια ισχυρή αμυντική και βιομηχανική βάση, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία, τη στρατιωτική κινητικότητα και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Μη επανδρωμένα συστήματα και νέες τεχνολογίες

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, κυρίως σε αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών. Στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες σε επίπεδο έρευνας, ανάπτυξης και επιχειρηματικών συνεργασιών, με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα επικοινωνιών, όπου ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν εμπειρία και εξαγωγικό προσανατολισμό. Η INTRACOM Defense αναπτύσσει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για αμυντικές εφαρμογές, συμμετέχοντας σε διεθνή προγράμματα και αλυσίδες εφοδιασμού. Η ζήτηση για συστήματα διασύνδεσης και επικοινωνιών αυξάνεται, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εξαγωγική δυναμική και βιομηχανική ανάπτυξη

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του EFA GROUP και Ιδρυτής & CEO THEON GROUP, έχει επισημάνει την ανάγκη σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με τη βιομηχανική παραγωγή. Όπως έχει αναφέρει, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κλάδου ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά εξαγωγές, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ, εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δαπάνες και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός.

Στον τομέα του εξοπλισμού του ατομικού στρατιώτη, η Theon International έχει ενισχύσει την παρουσία της στο εξωτερικό, διαθέτοντας προϊόντα οπτικών και συστημάτων νυχτερινής όρασης. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τη γενικότερη τάση αναβάθμισης του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Πυρομαχικά και εγχώρια παραγωγή

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται και στον τομέα των πυρομαχικών, που επανέρχεται στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των αποθεμάτων και της παραγωγικής ικανότητας εντός της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα διαθέτουν υποδομές και τεχνογνωσία, ωστόσο η αξιοποίησή τους απαιτεί επενδύσεις εκσυγχρονισμού, χρηματοδότηση και σταθερό πλαίσιο παραγγελιών.

Ο όμιλος METLEN ενισχύει σταδιακά την παρουσία του στον αμυντικό τομέα, αξιοποιώντας τη βιομηχανική και ενεργειακή του βάση. Η δραστηριότητά του ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας κρίσιμων βιομηχανικών αλυσίδων.

Ο ρόλος της ΕΑΒ και οι ευρωπαϊκές προοπτικές

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συντήρηση και υποστήριξη αεροπορικών μέσων, καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα υποκατασκευών. Η εμπειρία της μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ειδικά σε προγράμματα που συνδυάζουν επανδρωμένα και μη επανδρωμένα συστήματα.

Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, έχει τονίσει ότι η εταιρεία λειτουργεί σε «υβριδικό καθεστώς», το οποίο δεν ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες της αμυντικής βιομηχανίας. Όπως έχει επισημάνει, η ΕΑΒ είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του κλάδου.

Χρηματοδότηση και προοπτικές

Βασική επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της τεχνολογικής επάρκειας. Η διασύνδεση της βιομηχανίας με την έρευνα και την καινοτομία θεωρείται κρίσιμη, όπως και η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε κοινοπραξίες και κοινά ευρωπαϊκά έργα.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού παραμένει πρόκληση. Η ανάπτυξη μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεων προϋποθέτει σταθερό θεσμικό πλαίσιο, σαφή στρατηγική και συνέργειες με διεθνείς εταίρους, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό αμυντικής παραγωγής.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η εστίαση σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και τα πυρομαχικά συνιστά ρεαλιστική προσέγγιση για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.