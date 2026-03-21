Ο καλός ο χαρτοπαίκτης, πρώτα σώζει την παρτίδα και μετά την κερδίζει και ο Παναθηναϊκός σε δύο κομβικά πολύ δύσκολα (λόγω όλων των συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί) παιχνίδια με Ζαλγκίρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα, έσωσε τη δική του παρτίδα καθώς εάν τα είχε χάσει (δεν ήθελε και πολύ) ενδεχομένως θα κινδύνευε ακόμα και για να μπει στην πρώτη 10άδα για τα play in!

Πλέον έρχεται μια (η επόμενη) εβδομάδα όπου οι Πράσινοι ουσιαστικά μπορεί να τελειώσουν τη δουλειά και να αγκαλιάσουν θέση στην πρώτη εξάδα, που δίνει και την άνεση να αποφύγεις την πρώτη φάση των ψυχοφθόρων νόκ άουτ play in.

Η επίσκεψη στην έδρα της Dubai BC θα γίνει στο ουδέτερο Σαράγεβο ενώ στη συνέχεια θα υποδεχτεί την – υπό διάλυση πλέον – Μονακό, δύο καθοριστικοί παράγοντες σε δύο παιχνίδια που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα (όχι ότι τώρα δεν θέλουν προσοχή). Απλά ο σοβαρός Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για το 2/2 πριν το διπλό ταξίδι σε Ισπανία (με Βαλένθια-Μπαρτσελόνα) και Σόφια (με Χάποελ) όπου θα κυνηγήσει τουλάχιστον 1-2 νίκες τουλάχιστον για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Κακά τα ψέματα, πρώτοι απ΄όλους στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν η ομάδα φτάσει στο φάιναλ φορ της Αθήνας, σε δύο νοκ άουτ παιχνίδια (ημιτελικός – τελικός) θα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να κερδίσει αυτούς τους «τελικούς» στατιστικά περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα την τελευταία 20ετία, από τότε δηλαδή που έγινε το τελευταίο φάιναλ φορ στην Αθήνα (2007).

Εάν υπήρχε σειρά ημιτελικών, τελικών θα είχε σίγουρα πολύ μεγαλύτερη δυσκολία με την εικόνα που έχει γενικότερα η ομάδα εφέτος, αλλά στα νοκ άουτ, με το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρώπη θα έχει τον πρώτο λόγο.

Όμως το δύσκολο για τους Πράσινους θα είναι να φτάσουν εκεί (μετά ξέρουν το δρόμο) και γι’ αυτό η επόμενη εβδομάδα είναι κομβική στην οικονομία της βαθμολογίας και της συνέχειας.

Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου μια ήττα θα ήταν καταστροφική (θα βρίσκονταν στο 0-2 και κάτω στη βαθμολογία από τον αντίπαλό τους) μίλησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, όταν στο 50-62, ο κόουτς Αταμάν πήρε τάιμ άουτ, για να τους θυμίσει ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει απελπιστικά.

Η συνέχεια γνωστή, καθώς το επιμέρους σερί προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και όλο το 4ο, ήταν 32-12 ! Ο Κέντρικ Νάν είχε αποβάλλει πλέον το τζέτ λάγκ (σημείωσε τους 13 από τους 19 πόντους του στην τελευταία περίοδο) τελειώνοντας τη…δουλειά που είχαν αρχίσει νωρίτερα βέβαια το δίδυμο Χέιζ-Ντέιβις και Ερνάνγκομεθ σε μια εξαιρετική έμπνευση του Εργκίν Αταμάν που έδωσε τεράστιες λύσεις όχι μόνο επιθετικά αλλά και αμυντικά, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος («κλειδί» στην ανατροπή) έδειξε εκ νέου στον Τούρκο τεχνικό ότι μπορεί να τον υπολογίζει περισσότερο.

Οι Πράσινοι ανάπνευσαν βαθιά και από τις αποδοκιμασίες (στο 50-62) έφτασαν στην αποθέωση από το κοινό τους, το οποίο είναι αλήθεια εφέτος το έχουν συνηθίσει στα…σκωτσέζικα ντους.

Όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός ξεχνάει…χθες το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και έχοντας την πολυτέλεια να κάνει την απόλυτη συντήρηση στο πρωτάθλημα ετοιμάζεται για την πιο μεγάλη μάχη του πολέμου (η άλλη εβδομάδα) μέχρι την επόμενη…