«Άνεμος ανανέωσης πνέει» στις τάξεις της ΑΕΚ, καθώς τρία χρόνια μετά τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της, στη Νέα Φιλαδέλφεια το 2022, η OPAP Arena θα μετονομαστεί σε «Allwyn Arena», μετά το μεγάλο deal του ΟΠΑΠ με την Allwyn.

Ομως, αυτή η αλλαγή δεν θα γίνει άμεσα αλλά από τη νέα χρονιά, όταν και θα τελειώσει η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΠΑΠ και ΑΕΚ για την ονομασία του γηπέδου της «Αγιάς Σοφιάς».

Στη σχετική ανακοίνωση για τη συμφωνία μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn αναφέρεται ότι η στρατηγική αυτή απόφαση θα γίνει από το Α’ τρίμηνο του 2026, ενώ πρόκειται για συνεργασία αξίας €16 δισ. Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.