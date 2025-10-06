Η ΑΕΚ έκανε μία επική ανατροπή στο Περιστέρι, εις βάρος της Κηφισιάς. Ήταν μία τεράστια νίκη με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν μία νίκη που ήρθε με δέκα παίκτες, κόντρα στη ροή του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που έγιναν πολλά διαιτητικά λάθη. Εγώ με τα κίτρινα γυαλιά που φοράω, μπορεί να τα είδα όλα εις βάρος της ΑΕΚ. Θα έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με τον… όχλο, να βγω και να τα κάνω λίμπα.

Σε ένα ματς, στο οποίο υπάρχουν πολλές φάσεις για τις οποίες η ΑΕΚ «διαμαρτύρεται» είδατε μήπως εσείς κάποια αντίδραση της επίσημης ΑΕΚ; Μήπως είδατε στο live του αγώνα στα social media τόσο στο Facebook, όσο και στο Twitter, την ΑΕΚ να «μιλάει» για τη φάση του πέναλτι;

Μήπως είδατε να παίρνει θέση για το φάουλ που έκανε ο Μποτία στον Καλοσκάμη; Μήπως είδατε εσείς την επίσημη ΑΕΚ να διαμαρτύρεται για τη φάση με το χέρι του Εμπό;

Τι είπε ο Νίκολιτς

Διαβάστε λίγο τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς: «Δεν είμαστε ανόητοι και αφελείς, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι… Ήμουν ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν είμαστε αφελείς, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σταθεροί».

Τι είπε ο Ηλιόπουλος

Μετά το τέλος του ματς, μίλησε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος έχει κάνει μία «άλφα» επένδυση και κρατάει τα ηνία της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος που έχει δηλώσει ότι θα είναι «αρχιστράτηγος στη μάχη» και «μονομάχος»: «Τα σχόλια περιττεύουν. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει και συνεχίζουμε».

Όταν του έγινε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν αναφέρεται στη διαιτησία, απάντησε: «Δεν αναφέρομαι σε τίποτα! Αναφέρομαι σε αυτό που θα σκεφτεί οποιοσδήποτε άνθρωπος νοήμων».

Η απορία

Έρχεται λοιπόν κάθε νοήμων άνθρωπος και αναρωτιέται. Η ΑΕΚ έχει αδικηθεί και τόσο ο προπονητής της, όσο και ο ιδιοκτήτης της ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ να μιλήσουν ξεκάθαρα. Αποφεύγουν να πούνε κάτι συγκεκριμένο για τον διαιτητή της αναμέτρησης και τον VARίστα. Αφήνουν μόνο σπόντες και υπονοούμενα.

Αλήθεια, αν νιώθουν / πιστεύουν ότι επιχειρήθηκε να γίνει αλλοίωση αποτελέσματος, γιατί δεν προχωράνε σε επίσημη καταγγελία; Δεν «χρησιμοποίησαν» τον Αλέξη Δέδε προ ημερών βγαίνοντας σε τηλεοπτική εκπομπή να πει ότι ξέρουν τι συμβαίνει; Αφού ξέρουν, γιατί δεν ενημερώνουν; Όχι εμένα. Τον κόσμο της ΑΕΚ.

Θέλεις να κάνεις… ντου επικοινωνιακό και στις πρώτες δηλώσεις «χαμηλώνεις» το θέμα; Και μετά περιμένεις να κάνεις τι; Να βγούνε πέντε, έξι δημοσιογράφοι να γράψουν ένα blog, να μιλήσουν για πέντε, δέκα λεπτά και να πετύχουν τι ακριβώς; Θα ιδρώσουν κάποιων τα… αυτιά, ή θα πάρουν 3.000 likes τα post και θα τους λένε: «Μπράβο μόνο εσύ τα λες…».

Θα έρθει μετά να μου πει κάποιος, μα αν μιλήσει ένα στέλεχος κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Αλήθεια; Δηλαδή μία ομάδα με το μέγεθος της ΑΕΚ, δεν έχει έναν άνθρωπο, ένα στέλεχος που να βγει και να πει on camera ότι «σήμερα η ΑΕΚ αδικήθηκε σε αυτές τις φάσεις;». Δεν έχει κανέναν αυτή η ΠΑΕ; Μα τόσα στελέχη υπάρχουν. Όλα επιλογής του Μάριου Ηλιόπουλου. Δεν μπορεί να αντέξει η ΠΑΕ ΑΕΚ ένα… πρόστιμο ή ότι άλλο προκύψει;

Καταγράφω: Ευάγγελος Ασλανίδης (πρόεδρος), Μηνάς Λυσάνδρου (αντιπρόεδρος και CEO), Αλέξης Αλεξίου (αντιπρόεδρος), Αλέξης Δέδες (αντιπρόεδρος), Γεώργιος Κανελλόπουλος (μέλος), Νίκος Παντερμαλής (μέλος). Μήπως δεν έχει Γραφείο Τύπου; Μήπως δεν έχει «διοικητικό υπεύθυνο» (άλλο αν αυτός ανεβάζει μόνο πανηγυρικά) για τα like…

Αλήθεια μήπως είδατε εσείς καμία διαρροή, όπως συνέβη στο ματς με την ΑΕΛ; Τότε που άλλα έδωσαν στην αρχή και μετά έτρεχαν να τα διορθώσουν και αναγκάζονταν οι ρεπόρτερ να αλλάζουν κείμενα; Μήπως είδατε κάποια ανάρτηση, κάποιου στελέχους η οποία θα εξέφραζε την οργή ή την αγανάκτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ; Μήπως είδατε κάποια ανακοίνωση; Κάτι τέλος πάντων. Εγώ πάντως δεν είδα.

Αλήθεια η ίδια η ΑΕΚ δεν είπε μέσω του αντιπροέδρου της Αλέξη Δέδε, πως «δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα τοξικό κλίμα»; Μα αν σε «σταυρώνουν» το κλίμα είναι ήδη τοξικό. Μπορεί -δεν ξέρω υπόθεση κάνω- λοιπόν όλοι αυτοί, να θέλουν να παρουσιάζονται ως εκφραστές του «ευ αγωνίζεσθαι». Δεν γίνεται όμως έτσι η δουλειά, sorry κιόλας.

Ο… Βούλγαρης όμως, θα έπρεπε να αντιδράσει. Ο Βούλγαρης, αντιδρούσε για πολλά χρόνια! Πάρα πολλές φορές και πολύ ακραία και με προσωπικό κόστος το οποίο όλοι εσείς αγνοείτε. Και δεν με απασχολεί πλέον καθόλου τι θα πει ο Πέτρος, ο Κώστας, ο Μήτσος, ή η Τόνια…

Αλήθεια μήπως είδατε ποτέ εσείς καμία ομάδα να έχει προκοπή επειδή έβγαιναν και έλεγαν οι ρεπόρτερ της ότι αδικήθηκε; Εγώ δεν ξέρω καμία στον κόσμο.

Επίσης εγώ δεν είπα on camera: «Ξέρω τι θα κάνω με τη διαιτησία». Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ το είπε. Αυτός και κανένας άλλος ή πρώτος από όλους, έχει την ιερή υποχρέωση να προστατέψει την ομάδα αν θεωρεί ότι αδικείται. Τη δική του επένδυση είναι άλλωστε η ΠΑΕ, όχι δική μου.

Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν, στην εκπομπή του Mega, μετέφερα δημοσιογραφικά και τα παράπονα και τις δηλώσεις. Από την ΑΕΚ όμως, μέχρι σήμερα το βράδυ, οι λέξεις, Βεργέτης, Σιδηρόπουλος, Λανουά, δεν έχουν ακουστεί από τους ανθρώπους της.

Μπορεί σήμερα στην ΠΑΕ να συντάσσουν επιστολή διαμαρτυρίας στην ΚΕΔ. Μπορεί να υπάρχουν «ζυμώσεις» για να ανατρέψουν πράγματα και καταστάσεις. Να ετοιμάζονται να πάνε στην UEFA για την καταγγελία.

Όταν όμως η ίδια η ΑΕΚ δε λέει κουβέντα, δεν σχολιάζει το παραμικρό και τα ανέχεται μάλιστα όλα αυτά, λέγοντας «συνεχίζουμε», εγώ θα την… ακολουθήσω. Μακριά από την τοξικότητα λοιπόν και σε όποιον αρέσει…