Η Κηφισιά έχει μπει με… φούρια στην αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ και προηγείται από το μισάωρο του παιχνιδιού μς 2-0. Την αρχή έκανε ο Ανδρέας Τετέη που άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Παντελίδη και αφού πρώτα είχε αστοχήσει σε πέναλτι στο 8ο λεπτό.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε και το 2-0 στο 29ο λεπτό με τον Παντελίδη, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Στρακόσα και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Κηφισιά.

Δείτε το γκολ του Τετέη

Δείτε το 2-0 με τον Παντελίδη