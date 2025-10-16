Το πρωί της Πέμπτης (16/10), οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου ακολούθησαν πρόγραμμα υψηλής έντασης, το οποίο είχε ως κύριο άξονα την τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα. Το προπονητικό επιτελείο δούλεψε σε λεπτομέρειες που αφορούν τόσο την αμυντική λειτουργία όσο και τη δημιουργία επιθέσεων, μέσα από ένα πλούσιο και απαιτητικό ασκησιολόγιο.

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν από τους Φεντόρ Τσάλοφ και Δημήτρη Πέλκα, οι οποίοι προπονήθηκσαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας έτοιμοι να τεθούν στη διάθεση του προπονητή. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος και συνέχισε ατομικά, ακολουθώντας το πλάνο αποφόρτισης που έχει σχεδιαστεί για να είναι απολύτως έτοιμος ενόψει του Σαββατιάτικου ταξιδιού.

Αντίθετα, οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης έμειναν στο γυμναστήριο και ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί στενά την κατάστασή τους.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (17/10) στις 11:00, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συνεχίζει το «μοντάρισμα» ενόψει της μεγάλης μάχης με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ — ενός αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη συνέχεια της σεζόν.