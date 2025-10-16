Αντί της επίσημης και πλήρους συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μια άτυπη συνάντηση μεταξύ των μελών του. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για άμεση συζήτηση του θέματος, χωρίς ωστόσο να ληφθούν δεσμευτικές αποφάσεις εντός του πλαισίου της τυπικής διαδικασίας.

Η θέση του Ερασιτέχνη κοινοποιήθηκε στην ΠΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως απάντηση στην αρχική πρόσκληση. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας δείχνει την ταχύτητα και την ανάγκη για επίσημη καταγραφή της θέσης.

Στο περιεχόμενο του μηνύματος, ο Ερασιτέχνης αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να παραστούν στην προγραμματισμένη συνάντηση της αυριανής ημέρας.

Ταυτόχρονα, ο Ερασιτέχνης δεσμεύεται ρητά για την πραγματοποίηση της συνάντησης την επόμενη εβδομάδα. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύει την καλή του πρόθεση και την αναγνώριση της σοβαρότητας του ζητήματος για το οποίο καλούνται να συζητήσουν με την ΠΑΕ, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η συνάντηση δεν ακυρώνεται, αλλά απλώς αναβάλλεται.

Η εξέλιξη αυτή τονίζει τη διαδικαστική σχολαστικότητα του Ερασιτέχνη, ο οποίος φαίνεται να επιδιώκει να προσέλθει στην κρίσιμη συνάντηση έχοντας πλήρως προετοιμαστεί και ενδεχομένως αφού έχει λάβει επίσημη απόφαση μέσω τυπικής συνεδρίασης του ΔΣ.