ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα, πολλά από τα εγχειρήματά σας θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένα. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιες αγορές, σπεύστε να τις κάνετε τώρα γιατί θα σας βγουν σε καλό. Αν δε προτιμήσετε να βγείτε στα μαγαζιά, έχοντας παρέα και όχι μόνοι σας, τότε θα συνδυάσετε την απόκτηση των πραγμάτων που σας λείπουν με την κοινωνικοποίηση και τη διασκέδαση.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι άλλοι σήμερα θα είναι ιδιαίτερα φιλικοί απέναντι σας και θα σας συμπεριφέρονται εξαιρετικά. Γι’ αυτό κι εσείς πρέπει να δείξετε καλή διαγωγή για να μη χαλάσετε το καλό όνομα που πάτε να χτίσετε τον τελευταίο καιρό. Ετσι, θα έχετε από εκεί που δεν το περιμένετε και κάποιες πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Μην προσπαθήσετε σήμερα να αναλάβετε θέματα και υποθέσεις που δεν γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί δεν θα βρεθεί απολύτως κανένας να σας δώσει χείρα βοήθειας. Από την άλλη, μια αναπάντεχη τροπή των πραγμάτων θα σας κάνει να χαρείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η προσπάθειά σας να πετύχετε τους σκοπούς σας σήμερα θα τύχουν θετικότατης αποδοχής από τους γύρω σας, που θα σπεύσουν να σας διευκολύνουν όσο μπορούν. Ακόμα και κάποιοι που μέχρι τώρα δεν είχαν εκφραστεί θετικά για το άτομό σας, θα αλλάξουν στάση.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Είναι μια πολύ καλή ημέρα για σας η σημερινή. Τα πλάνα σας θα ξεδιπλωθούν ακριβώς όπως θέλετε και θα συμφωνούν και με τις τυχόν απαιτήσεις που θα έχουν οι γύρω σας από εσάς. Εσείς βέβαια θα έχετε το σχετικό άγχος και το αποτέλεσμα θα είναι να πιέζετε ανθρώπους που δεν πρέπει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Ακόμα και τα πιο δύσκολα θέματα σήμερα μπορούν να λυθούν με μικρές διπλωματικές κινήσεις εύκολα και γρήγορα. Προσπαθήστε να είστε συμπονετικοί με τους ανθρώπους. Δοκιμάστε να πείτε στους άλλους καλά λόγια και όχι κριτικά.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η σημερινή ημέρα θα σας φέρει μεγάλες επιτυχίες. Καλό όμως είναι να αντιληφθείτε ότι δεν είναι το αποτέλεσμα των δικών σας προσπαθειών, αλλά οφείλεται κυρίως στη βοήθεια που σας παρείχαν οι φίλοι και οι σύντροφοί σας. Ισως αυτό βέβαια σας κάνει να εστιάσετε για λίγο στις ανάγκες των άλλων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Ακόμα και η δουλειά ρουτίνας μπορεί να γίνει με προσοχή και με φροντίδα. Γι’ αυτό μην κατσουφιάζετε με τη λάντζα που έχετε στο σπίτι, γιατί υπάρχει τρόπος να γίνουν τα πάντα πιο διασκεδαστικά και ευχάριστα. Μην παραμελήσετε την υγεία σας γιατί έχετε ανάγκη από λίγη φροντίδα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Κάθε άλλο παρά τη δουλειά θα έχετε στο μυαλό σας σήμερα. Και με το δίκιο σας αφού τα πάντα δίπλα σας θα σας φαίνονται γιορτινά, ευχάριστα και διασκεδαστικά. Είναι η κατάλληλη ημέρα αν θέλετε να ξεκουραστείτε και να ξεχάσετε έστω και για λίγο τα προβλήματά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι σας σήμερα θα σας κάνει να νιώσετε πολλά ευχάριστα πράγματα. Θα είναι καλύτερο λοιπόν για σας αν απολαμβάνατε κάποιες πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά σας. Κάντε μαζί με τους γύρω σας δραστηριότητες που θα σας φέρουν ακόμα πιο κοντά τους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Όλη την ημέρα θα απολαύσετε τη συναναστροφή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν δεν προσπαθείτε απλώς να περάσετε καλά και έχετε στο μυαλό σας την επίτευξη κάποιου στόχου, μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά τους. Εστιάστε εκεί όσο μπορείτε και δεν θα χάσετε.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Οι σχέσεις σας με τα μέλη της οικογένειάς σας θα γίνουν ακόμα πιο ζεστές και ευχάριστες. Αν μάλιστα καταφέρετε και λύσετε όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Μπορείτε να περάσετε μαζί τους ευχάριστες στιγμές.