Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα θα σας ελκύουν τα μυστήρια και οι ασυνήθιστες εμπειρίες. Είναι μια καλή ευκαιρία να χαλαρώσετε και να περάσετε όμορφες στιγμές με φίλους και συγγενείς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή αφορμή.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η καθημερινότητά σας θα έχει μια αίσθηση μυστηρίου. Ακούστε περισσότερο τα συναισθήματά σας και παρατηρήστε το περιβάλλον σας. Θα ανακαλύψετε ευκαιρίες για εξέλιξη που ίσως δεν είχατε προσέξει.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το αποτέλεσμα των ενεργειών σας θα είναι απρόβλεπτο, γι’ αυτό προετοιμαστείτε για κάθε ενδεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, θα καταφέρετε να βγείτε κερδισμένοι ακόμη και μέσα από δυσκολίες, αρκεί να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Τα άστρα σας προτρέπουν να απολαύσετε τη ζωή και να αφήσετε πίσω τα προβλήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Μετά από μια δύσκολη περίοδο, δικαιούστε να χαλαρώσετε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Επικεντρωθείτε στις προσωπικές σας υποθέσεις και αφήστε τα υπόλοιπα για αργότερα. Δεν είναι η ιδανική μέρα για να τραβήξετε την προσοχή· προτιμήστε να κινηθείτε διακριτικά και να αποφύγετε περιττές εντάσεις.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Μέχρι το απόγευμα θα έχετε οξυμένη διαίσθηση και θα μπορείτε να προβλέψετε εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διορατικότητα για να κάνετε αλλαγές που θα λειτουργήσουν υπέρ σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Όσο ο ήλιος λάμπει, έχετε μπροστά σας όλες τις ευκαιρίες για να πετύχετε τους στόχους σας. Μην διστάσετε να δοκιμάσετε νέους τρόπους δράσης, γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε τα απαραίτητα εφόδια που θα σας οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Η ημέρα προβλέπεται ιδιαίτερα θετική. Θα νιώσετε ελεύθεροι να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και σας γεμίζουν ενέργεια. Όσοι ασχολείστε με καλλιτεχνικά έργα, θα είστε πιο δημιουργικοί και εμπνευσμένοι από το συνηθισμένο.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Είναι κατάλληλη στιγμή να επαναφέρετε την αρμονία στο σπίτι. Εκφραστείτε ανοιχτά και ακούστε με προσοχή τα επιχειρήματα των άλλων. Αν δείτε τα πράγματα από θετική σκοπιά, θα διαπιστώσετε ότι έχετε πολλά να κερδίσετε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Ένα ξαφνικό ταξίδι ή μια μικρή απόδραση θα σας ανανεώσει και θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε με περισσότερη ενέργεια. Αποφύγετε να ξεκινήσετε νέα σχέδια ή να αναλάβετε άγνωστες πρωτοβουλίες, καθώς η συγκέντρωσή σας θα είναι μειωμένη.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Δείξτε δύναμη και ψυχραιμία απέναντι σε δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν τα οικονομικά σας. Αναζητήστε τη θετική πλευρά, γιατί υπάρχει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αποφύγετε περίπλοκους κανόνες που δεν σας ωφελούν.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Ελέγξτε τα συναισθήματά σας και τις επιθυμίες σας ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Η μέρα ευνοεί την κοινωνικότητα και τις νέες γνωριμίες. Οι αδέσμευτοι ενδέχεται να συναντήσουν ένα πρόσωπο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.