Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Πιθανές εντάσεις μπορεί να προκύψουν με τον σύντροφο, τους συγγενείς ή τους συνεργάτες σας. Προσπαθήστε να μετατρέψετε μια διαφωνία σε ευκαιρία για ειρηνική επίλυση, ώστε να προστατεύσετε τις σχέσεις σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ημέρα φέρνει θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα για όσους έχουν γεννηθεί στα μέσα Μαΐου. Μπορείτε να ολοκληρώσετε εκκρεμότητες, να τελειοποιήσετε ένα σχέδιο και να απαλλαγείτε από άγχη και προβλήματα του παρελθόντος.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Ενδέχεται να υπάρξουν διαφωνίες με αγαπημένα πρόσωπα, όμως έχετε τη διπλωματία να τις ξεπεράσετε. Με έξυπνους χειρισμούς μπορείτε να βρείτε λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τις δύο πλευρές.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η επιθετική σας στάση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τους γύρω σας. Αν και είστε αποφασιστικοί, προσέξτε να μην πληρώσετε ακριβά τη δυστροπία σας, καθώς οι άλλοι δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν τις απόψεις τους.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Δώστε προσοχή στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, καθώς μπορεί να υπάρξουν άτομα που θα σας κατηγορήσουν για αμέλεια. Επίσης, αν αντιμετωπίζετε μικροενοχλήσεις στην υγεία σας, μην τις αγνοείτε και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Σήμερα έχετε τον πλήρη έλεγχο των εξελίξεων. Ακόμη κι αν παρουσιαστούν δυσκολίες, θα καταφέρετε με σωστούς ελιγμούς να διαχειριστείτε τις καταστάσεις και να βγείτε κερδισμένοι.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η μέρα δεν προμηνύεται ήρεμη, καθώς θα λείπει η αρμονία και η καλή διάθεση στις σχέσεις σας. Αν είστε γεννημένοι στα μέσα Οκτωβρίου, αποφύγετε να παίρνετε στα σοβαρά όσα ακούτε, γιατί μπορεί να μπερδέψετε την πλάκα με την κριτική και να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις χωρίς λόγο.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Σήμερα έχετε την ελευθερία να επιλέξετε τη μέθοδο που θεωρείτε πιο κατάλληλη για να λύσετε ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Μη φοβηθείτε να καινοτομήσετε, αλλά να είστε προετοιμασμένοι για πιθανή κριτική από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ελπίζατε.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Τα οικονομικά θέματα που θα προκύψουν απαιτούν ψυχραιμία και στρατηγική σκέψη. Πάρτε σαφείς αποφάσεις και τηρήστε τις χωρίς παρεκκλίσεις, αν θέλετε να δείτε θετικά αποτελέσματα μέσα στην ημέρα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Στις συζητήσεις σας, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, χρειάζεται να κάνετε υποχωρήσεις για να εξασφαλίσετε την εύνοια των άλλων και να πετύχετε τους στόχους σας. Αν και έχετε πολλές υποχρεώσεις, προσπαθήστε να αποφύγετε τη γκρίνια, καθώς δεν θα σας βοηθήσει.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η σχέση σας με την οικογένεια ή τους κοντινούς σας ανθρώπους θα είναι τεταμένη. Ακόμη κι αν προσπαθήσετε να συνεργαστείτε για έναν κοινό σκοπό, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ηλεκτρισμένη και η ένταση μπορεί να αυξηθεί.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Στις διαπροσωπικές σας σχέσεις θα έχετε τη διαύγεια που χρειάζεται για να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Αν πρέπει να έρθετε σε αντιπαράθεση με τα παιδιά, τους συντρόφους ή τους συναδέλφους σας, κάντε το διακριτικά για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.