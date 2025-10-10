Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Η ενέργειά σας είναι αυξημένη και δύσκολα θα μείνετε αδρανείς. Αποφύγετε να αναλάβετε αγγαρείες και αφιερώστε χρόνο σε δραστηριότητες που τροφοδοτούν το πνεύμα σας, όπως το διάβασμα ή η απόκτηση νέων γνώσεων.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε ασυνήθιστα θέματα και νέες μορφές μάθησης. Είναι κατάλληλη στιγμή να εκφράσετε τη ρομαντική σας πλευρά και να δώσετε χώρο στη δημιουργικότητα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Οι συζητήσεις με το περιβάλλον σας θα είναι απολαυστικές, αλλά μην περιμένετε άμεση ανταπόδοση. Αποφύγετε τις υπερβολικές υποσχέσεις, καθώς ενδέχεται να τις μετανιώσετε αργότερα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα υγείας, προτιμήστε να επισκεφθείτε τον γιατρό σας το πρωί. Στην εργασία, αξιοποιήστε τις πρόσφατες επιτυχίες σας για να βελτιώσετε τις συνθήκες δουλειάς.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Αποφύγετε την υπερβολική πίεση και τη σωματική κόπωση. Μην προχωρήσετε σε νέα ξεκινήματα και αφιερώστε χρόνο στους δικούς σας ανθρώπους για να ανανεώσετε την ενέργειά σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Αν δεν έχετε επείγουσες υποχρεώσεις, επιτρέψτε στον εαυτό σας λίγη ξεκούραση. Αν είναι δυνατόν, πάρτε ρεπό ή αναβάλετε δύσκολες εργασίες για αργότερα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Το πρωινό προσφέρεται για μια μικρή βόλτα και στιγμές χαλάρωσης που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε τη μέρα σας. Η επικοινωνία με τους άλλους θα σας γεμίσει ευχάριστα, περισσότερο από οποιαδήποτε προσπάθεια να πιέσετε επαγγελματικά ζητήματα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Σήμερα αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά θέματα και αποφύγετε τις πολύπλοκες οικονομικές συναλλαγές ή νέα επιχειρηματικά σχέδια που απαιτούν κεφάλαια.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές για χαλάρωση και επαφή με το ταίρι σας. Ωστόσο, κρατήστε τα πόδια σας στη γη, γιατί η υπερβολική ονειροπόληση μπορεί να σας απομακρύνει από την πραγματικότητα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Αφήστε την περιέργειά σας να σας καθοδηγήσει. Καθώς η ημέρα προχωρά, μπορεί να προκύψουν ειδήσεις που θα αλλάξουν την οπτική σας και θα φέρουν νέο ενδιαφέρον στην καθημερινότητά σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η ανάγκη για ελευθερία και χαλάρωση θα είναι έντονη. Περάστε χρόνο με φίλους ή συναδέλφους και απολαύστε τη συντροφιά τους, αφήνοντας πίσω ό,τι σας βαραίνει.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η αισιοδοξία σας για το μέλλον είναι έντονη, όμως κάποια πρωινά μηνύματα μπορεί να σας κάνουν να αναθεωρήσετε. Μείνετε ρεαλιστές και αποφύγετε τις υπερβολές στις προσδοκίες σας.