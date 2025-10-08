ΖΥΓΌΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή

αν θέλετε να μελετήσετε, να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας, να

έχετε επαφές με το εξωτερικό ή απλώς να επεκτείνετε τον κοινωνικό σας κύκλο.

Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα ταξίδι, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε όλες

τις λεπτομέρειές του χωρίς κάποιος να έρθει να σας τις ανατρέψει.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τα ενδιαφέροντά σας σήμερα

συγκρούονται με των άλλων, με αποτέλεσμα να έχετε μια ελαφρά

σύγχυση. Μη φοβηθείτε όμως να έρθετε σε επαφή μαζί τους αφού είναι εξαιρετικά πιθανό να λάβετε πολλές πληροφορίες από αυτούς που θα σας φανούν

στην πορεία της ημέρας εξαιρετικά χρήσιμες.

ΤΟΞΌΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Θα έχετε την ευκαιρία να δείξετε

σήμερα όχι μόνο το ταλέντο σας αλλά και τις γνώσεις σας. Αν

νιώθετε όμορφοι, ελκυστικοί και αρκετά διπλωμάτες, μην το κρύβετε γιατί οι

άλλοι δεν θα καταφέρουν να εκτιμήσουν τις αρετές σας αυτές στο έπακρό

τους όπως πρέπει.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ενέργειά σας σήμερα θα είναι

αρκετή ώστε να αντιμετωπίσετε όλες τις δουλειές ρουτίνας που

έχετε. Τα οικονομικά κίνητρα που θα βρείτε στην πορεία της ημέρας θα είναι

σημαντικά ώστε να πάτε όσο μπροστά πρέπει. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα να

βάλετε κάποια χρήματα στην άκρη για ώρα ανάγκης.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Είναι ευκαιρία σήμερα να ξεκουραστείτε, να έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να βάλετε

μπρος κάποια δημιουργικά πρότζεκτ και να κάνετε δουλειές δύσκολες αφού οι

συνθήκες σας ευνοούν σημαντικά. Ψυχολογικοί παράγοντες θα σας δώσουν

κουράγιο να κάνετε το απαραίτητο βήμα παραπέρα.

ΙΧΘΎΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Προκειμένου να φτάσετε πιο κοντά

στον στόχο σας θα πρέπει να κάνετε σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό σας περίγυρο. Ισως επίσης θα πρέπει να αλλάξετε και το επικοινωνιακό σας

στυλ, αρχίζοντας με το να διεκδικήσετε ό,τι καλύτερο μπορείτε στη δουλειά.

ΚΡΙΌΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Θα κάνετε σήμερα νέες γνωριμίες με

ανθρώπους από το εξωτερικό, που έχουν να σας προσφέρουν αρκετά

πράγματα τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο κοινωνικό σας στάτους. Αν

κάνετε κάποιο ταξίδι δεν αποκλείεται να έρθετε κοντά με πρόσωπα που μέχρι

πρότινος σας ήταν αδιάφορα αλλά τώρα θα έχουν λόγο στην εξέλιξή σας.

ΤΑΎΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Παρά την τέλεια ευκαιρία που θα έχετε

για να πολλαπλασιάσετε τα εισοδήματά σας, είναι πιθανόν να μην

την αξιοποιήσετε αφού θα σας ενδιαφέρει περισσότερο να κερδίσετε τα ίδια

χρήματα με ανωτέρους σας και αυτό θα σας πάει πίσω.

ΔΊΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχετε

αυξημένη ενέργεια, θα είστε πολύ επικοινωνιακοί και κοινωνικοί

με αποτέλεσμα να έχετε καλά αποτελέσματα σε ό,τι κι αν καταπιάνεστε. Μην

ξεχνάτε όμως ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στην προσπάθειά σας να τα ισορροπήσετε ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και αυτές της οικογένειάς

σας, να αισθανθείτε διχασμένοι.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αν δεν εστιάσετε την προσοχή σας στα

προσωπικά σας προβλήματα και δείξετε ένα ενδιαφέρον για την

υπόλοιπη ζωή σας, τότε η κατάσταση θα είναι ασφαλώς καλύτερη για σας.

Μην εμπιστεύεστε τυφλά τις πληροφορίες που θα λάβετε τώρα γιατί ίσως

εμπεριέχουν ψεύτικα στοιχεία που θα σας παραπλανήσουν.

ΛΈΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Δεν είναι συνετό για σας τώρα να καταπιέζετε τις ιδέες σας, τη στιγμή που αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν

να κάνετε τη διαφορά. Επίσης, μην είστε τόσο μετριοπαθείς με τις επιτυχίες σας

γιατί κανένας δεν πρόκειται να εκτιμήσει αυτή τη συμπεριφορά σας.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ημέρα ενδείκνυται για να λύσετε

τωρινά επαγγελματικά σας προβλήματα, να επικοινωνήσετε συνετά

με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους σας και να φέρετε εις πέρας

όλα τα θέματα που είχατε αφήσει τον τελευταίο καιρό στη μέση