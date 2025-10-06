Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δύσκολα θα καθίσετε σε μια γωνία ακίνητοι αφού θα θέλετε συνεχώς να είστε σε κίνηση. Το καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν να μείνετε μακριά από αγγαρείες που ενδεχομένως θα θελήσουν πολλοί να σας φορτώσουν. Μπορεί καλύτερα να αφοσιωθείτε στο διάβασμα, στην απόκτηση νέων γνώσεων ή ακόμα και σε πνευματικές […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτης
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Το πρώτο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό από το δεύτερο. Το πρωί θα υπάρξουν κάποια απρόβλεπτα εμπόδια στον δρόμο σας κυρίως όταν προσπαθείτε να χειριστείτε θέματα της δουλειάς σας, των υποχρεώσεών σας ή των ιατρικών σας υποθέσεων. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Μην εστιάζετε τόσο στις […]