ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα δύσκολα θα καθίσετε σε μια γωνία ακίνητοι αφού θα θέλετε συνεχώς να είστε σε κίνηση. Το καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν να μείνετε μακριά από αγγαρείες που ενδεχομένως θα θελήσουν πολλοί να σας φορτώσουν. Μπορεί καλύτερα να αφοσιωθείτε στο διάβασμα, στην απόκτηση νέων γνώσεων ή ακόμα και σε πνευματικές αναζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Τόσο το πρωί όσο και νωρίς το απόγευμα, θα δείξετε ενδιαφέρον για ασυνήθιστα πράγματα αλλά και για μορφές εκπαίδευσης που μέχρι τώρα αγνοούσατε. Είναι μια καλή στιγμή αυτή λοιπόν να αφήσετε ελεύθερη τη ρομαντική πλευρά του εαυτού σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Οι διάλογοι με τους ανθρώπους γύρω σας θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Ωστόσο, μην πέσετε στην παγίδα να περιμένετε ένα αντάλλαγμα απ’ αυτούς ή ότι θα τρέξουν να σας κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Μην κάνετε μεγάλες δηλώσεις ή υποσχέσεις γιατί θα υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να το μετανιώσετε στο τέλος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Άν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας και θέλετε να επισκεφθείτε τον γιατρό σας, κάντε το όσο πιο νωρίς γίνεται γιατί τις απογευματινές ώρες θα υπάρχει ο κίνδυνος της επιδείνωσης της κατάστασής σας. Αν το τελευταίο διάστημα είχατε επιτυχίες στη δουλειά σας, προσπαθήστε να τις εξαργυρώσετε τώρα για να βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Προσπαθήστε να αποφύγετε το έντονο στρες και τη σωματική κούραση σήμερα. Επίσης μη βιάζεστε να κάνετε νέα ξεκινήματα γιατί θα παραμονεύει ο κίνδυνος για λάθη. Μην ξεχάσετε να περάσετε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αφού έτσι θα πάρετε δύναμη και θα γεμίσετε με θετική ενέργεια ώστε να βγάλετε την ημέρα πιο ευχάριστα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Το πρωί αν δεν έχετε κάποια επείγουσα δουλειά, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε, να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω και να χουζουρέψετε στο κρεβάτι όσο θέλετε. Άν μπορείτε πάρτε ρεπό από τη δουλειά, διαφορετικά αναβάλετε για αργότερα κάποιες δύσκολες υποθέσεις που θα πρέπει να χειριστείτε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Νωρίς το πρωί, θα μπορέσετε να κάνετε μια σύντομη βόλτα, να πάρετε μια ανάσα και να εστιάσετε την προσοχή σας στα σημαντικά θέματα που έχετε μέσα στην ημέρα. Η επαφή με τους άλλους θα είναι περισσότερο διασκεδαστική για σας πάρα οποιαδήποτε άλλη κενή προσπάθεια να βελτιώσετε την καριέρα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Σήμερα πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο και για τον εαυτό σας. Βάλτε τα πάντα στην άκρη εκτός από τα πιο επείγοντα θέματα που έχετε και προσπαθήστε να κινηθείτε περισσότερο αυτόνομα. Είναι προτιμότερο για σας να μείνετε μακριά από περίπλοκες οικονομικές συναλλαγές και νέα επιχειρηματικά πρότζεκτ που απαιτούν χρήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Τις πρωινές ώρες μπορείτε να χαλαρώσετε, να ακολουθήσετε ένα πιο ελεύθερο πρόγραμμα και να βρεθείτε κοντά στον ερωτικό σας σύντροφο. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να βυθιστείτε στην ονειροπόληση και να πετάτε στα σύννεφα γιατί η έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα θα σας στοιχίσει στο τέλος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Δεν είναι κακή ιδέα τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα να αφήσετε την περιέργειά σας ελεύθερη αφού έτσι θα οδηγηθείτε σε χρήσιμες ανακαλύψεις. Σιγά σιγά θα βρεθείτε κοντά σε συνταρακτικά νέα που θα δώσουν άλλη γεύση στη ζωή σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Όλη την ημέρα θα έχετε την ανάγκη να είστε περισσότερο ελεύθεροι και να αφήσετε πίσω ό,τι σας προβληματίζει. Μπορείτε να περάσετε ευχάριστες στιγμές με τους φίλους σας, κάποιους συναδέλφους, αλλά και συντρόφους σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Κανένας δεν πρόκειται να σας εμποδίσει σήμερα από το να πιστεύετε ότι τα καλύτερα έρχονται για σας στο μέλλον σας. Ωστόσο, τα μηνύματα που θα λάβετε τις πρωινές ώρες, θα σας κάνουν να αναθεωρήσετε λίγο αυτό σας το πιστεύω.