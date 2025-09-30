ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Το πρώτο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό από το δεύτερο. Το πρωί θα υπάρξουν κάποια απρόβλεπτα εμπόδια στον δρόμο σας κυρίως όταν προσπαθείτε να χειριστείτε θέματα της δουλειάς σας, των υποχρεώσεών σας ή των ιατρικών σας υποθέσεων.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Μην εστιάζετε τόσο στις αποτυχίες που θα έχετε σήμερα και τα λάθη, αφού δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά των ικανοτήτων σας. Ούτως ή άλλως τα πράγματα στην καθημερινότητά σας τώρα θα πάρουν μια ανεξέλεγκτη τροπή με αποτέλεσμα να πρέπει να αναλάβετε επιπλέον δράση προκειμένου να έχετε μια ισορροπία στη ζωή σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η αρχή της ημέρας σας κάθε άλλο παρά ήρεμη θα είναι και ούτε πρόκειται να σας εμπνεύσει αρκετά προκειμένου να δοκιμάσετε νέα πράγματα. Μείνετε μακριά από κάποιες πρωτοβουλίες που θα σας βάλουν σε μπελάδες ή συνεργασίες που δεν δείχνουν να περπατάνε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Άν θέλετε οι προσπάθειές σας να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να ξεχάσετε τον εγωισμό σας και να αρχίσετε να λαμβάνετε υπόψη και τις γνώμες των άλλων. Το πρώτο μισό της ημέρας κάθε σοβαρή προσπάθεια για να ξεκινήσετε κάτι νέο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα σκοντάψει πάνω σε προβλήματα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για σας να χαλαρώσετε τώρα. Άν βρείτε μια παρέα τώρα που σας κάνει πολύ χαρούμενους, δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα και να απολογείστε στους άλλους, αφού είναι λογικό εκ μέρους σας να επιζητείτε πια την αναψυχή στην καθημερινότητά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Άν έχετε κατά νου να ξεκινήσετε κάτι νέο στη δουλειά, θα πρέπει ν’ αρχίσετε να το δουλεύετε στα μέσα της ημέρας που οι καταστάσεις θα είναι πιο ευνοϊκές. Το πρωί περιοριστείτε σε δουλειές ρουτίνας όπως η τακτοποίηση του σπιτιού σας και οι επισκέψεις σε γιατρούς μαζί με αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα μπορείτε να σκεφτείτε ούτε τη διασκέδαση ούτε την καλοπέρασή σας, αφού οι ευθύνες και οι εκκρεμότητες θα ρουφούν όλη σας την ενέργεια. Οι επαφές και η επικοινωνία με τους άλλους το πρώτο μισό της ημέρας θα πάσχουν, μια και οι κουβέντες που θα κάνετε δεν θα σας βγάλουν κάπου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Τα άστρα σας συμβουλεύουν τώρα να κάνετε μια ανακεφαλαίωση των πραγμάτων που έχετε αφήσει στη μέση. Ρίξτε το βάρος σας κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη γραφειοκρατία, το εμπόριο και δείτε να πηγαίνουν καλά από το απόγευμα και μετά. Μη σκαλώσετε σε εμπόδια.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Δεν θα αισθάνεστε ιδιαίτερα καλά το πρωί. Σαν να μην σας έφτανε η κακή διάθεση, τα σχέδιά σας θα αλλάξουν επίσης εξαιτίας κάποιων εξελίξεων. Μην τρομάξετε όσοι συνειδητοποιήσετε ότι κάποιες σχέσεις σας περνάνε τώρα μια φάση μετασχηματισμού.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα ήταν πιο σοφό σήμερα να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας ρυθμό. Παρατηρήστε τον κόσμο γύρω σας και δώστε προσοχή σε κάποιες περίεργες καταστάσεις που θα διαμορφώνονται. Αυτό θα σας βγει σε καλό, μια και θα αναγκαστείτε να προσαρμόσετε στις εξελίξεις των ημερών.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Μια και η δουλειά στο γραφείο μοιάζει να συσσωρεύεται, εσείς κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι θα είστε για την έκβαση της ημέρας. Μέχρι το μεσημέρι προετοιμαστείτε για κάποιους καβγάδες με τον προϊστάμενο, τον συνεργάτη ή γενικότερα τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Νωρίς το πρωί θα βρείτε κάποιες δικαιολογίες προκειμένου να είστε νευριασμένοι με ανθρώπους που είναι στο στενό σας περιβάλλον. Οσοι είναι γεννημένοι τον Φεβρουάριο θα πάρουν τα πράγματα πολύ προσωπικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρίνουν αν ό,τι συμβαίνει τώρα διογκώνεται στο μυαλό τους ή είναι όντως έτσι στην πραγματικότητα.