ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Μην περιμένετε ηρεμία και χαλαρούς ρυθμούς σήμερα. Τα άστρα θα δοκιμάσουν για τα καλά τις αντοχές σας, αλλά και τη διπλωματία σας την ίδια στιγμή. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε με περισσότερη αποτελεσματικότητα έναν εχθρό που θα προκύψει από το πουθενά.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Μία λέξη θα είναι γραμμένη στην ατζέντα σας σήμερα: δουλειά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα επαγγελματικά σας ζητήματα θα σας κρατούν τόσο απασχολημένους κι ας είναι Σαββατοκύριακο. Άν είστε συνηθισμένοι στην καθιστική ζωή, θα πρέπει να σηκωθείτε επιτέλους από τον καναπέ.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Παρά τις ενδεχόμενες επιπλοκές των υποθέσεων και τις περιπέτειες στις οποίες μπορεί να μπείτε εξαιτίας αυτών, κατά τα άλλα η ημέρα σας θα κυλήσει πιο ομαλά απ’ όσο πιστεύετε. Άν σκέφτεστε εδώ και καιρό να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, τώρα μπορείτε να βάλετε μπρος το σχέδιό σας αφού ευνοούνται τα νέα ξεκινήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είναι πολύ σημαντικό για εσάς τώρα να μπορείτε να είστε σε διαρκή επικοινωνία με τα πρόσωπα που θέλετε, όπως επίσης και να έχετε πρόσβαση σε νέες πληροφορίες. Φροντίστε λοιπόν να είστε κι εσείς σε διάθεση να ανταλλάξετε κουβέντες γιατί διαφορετικά αν κλειστείτε στον εαυτό σας δεν θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Τα άστρα ευνοούν την επικοινωνία σήμερα. Γι’ αυτό θα καταλήξετε να συμμετέχετε σε ντιμπέιτ, χωρίς να πολυκαταλαβαίνετε το πώς μπλεχτήκατε και το πώς είναι δυνατόν να φύγετε χωρίς μεγάλες απώλειες. Άν θέλετε να εκτονωθείτε, μπορείτε να πάτε στο γήπεδο να δείτε από κοντά την αγαπημένη σας ομάδα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Καλό το να θέλετε να βοηθήσετε τους συνάδελφούς σας αλλά μην το παρακάνετε και αναλάβετε περισσότερες ευθύνες απ’ αυτές που πραγματικά μπορείτε να χειριστείτε. Αν αντισταθείτε και ορθώσετε το ανάστημά σας, οι άλλοι ίσως αντιληφθούν ότι δεν γίνεται να σας κοροϊδεύουν.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Οι απαιτήσεις σας μεγαλώνουν με την ταχύτητα του φωτός και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα σταματήσουν σύντομα. Κάποιες από αυτές, η αλήθεια είναι ότι είναι θέματα που σας απασχολούν πάντα και απλά τώρα κρίνατε ότι είναι σωστό να τα επαναφέρατε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Τα στοιχεία που πρέπει να έχετε σήμερα αν θέλετε να τη βγάλετε καθαρή είναι αντοχή, επικοινωνιακή διάθεση, ευστροφία και ομαδικότητα. Οι αργοί και δυσκίνητοι Σκορπιοί θα μπουν σε μπελάδες αφού με αυτή τη συμπεριφορά δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της ημέρας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η φιλική διάθεση θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σ’ εσάς σήμερα. Αυτή είναι μια καλή ημέρα αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με νέα πρόσωπα για να αντλήσετε νέες πληροφορίες, να αναζητήσετε νέους συντρόφους και ανθρώπους που να εμπιστεύεστε για να κάνετε μεγάλες κουβέντες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα γίνετε τα θύματα της οργής, της ζήλιας και της κακής διάθεσης των άλλων απέναντί σας. Μέσα στη μέρα μπορείτε να εμπιστεύεστε μόνο τους ανθρώπους που έχουν περάσει προ πολλού το τεστ της εχεμύθειας. Άν μπλεχτείτε σε καταστάσεις που δεν σας αφορούν, προσπαθήστε να μείνετε όσο πιο ουδέτεροι γίνεται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο να μπλεχτείτε σε μπελάδες σήμερα. Τουλάχιστον, από το απόγευμα και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να ξεφύγετε με μεγάλη προσπάθεια και να αρχίστε να ηρεμείτε σιγά σιγά. Μια απρόσμενη τροπή των γεγονότων θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη ώστε να βάλετε μπρος ένα σχέδιό σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Όσο και να μη θέλετε να κάνετε πράγματα, στο τέλος θα υποκύψετε στις εξωτερικές πιέσεις και έτσι θα βρεθείτε να χειρίζεστε πράγματα και καταστάσεις που στην πραγματικότητα δεν σας αφορούν και πάρα πολύ. Θυμηθείτε, ωστόσο, πως σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να κάτσετε μπροστά από την τηλεόραση και να χαζολογήσετε, παρά να είστε στους δρόμους.