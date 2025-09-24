ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ακόμα κι αν δεν είστε υπέρμαχοι της αυστηρής πειθαρχίας, στην αρχή της ημέρας θα πρέπει να την ακολουθήσετε. Ετσι, είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε ευλαβικά ένα πρόγραμμα τόσο στη δουλειά σας όσο και στις ιδιωτικές σας κινήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα απρόοπτα και να προσαρμοστείτε ανάλογα στις περιστάσεις.

ΤΑYΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Είναι καλύτερο να παίρνετε ρίσκα και να επιστρατεύετε τώρα πρωτότυπες ιδέες τις απογευματινές ώρες που θα είναι η ατμόσφαιρα πιο ευνοϊκή για εσάς. Προσπαθήστε να βρείτε τις θετικές πλευρές κάθε ζητήματος που αντιμετωπίζετε και να είστε προετοιμασμένοι για ανατροπές.

ΔIΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η ελευθερία που επιζητούσατε εδώ και καιρό θα έρθει στον δρόμο σας τώρα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε το πρώτο μισό της ημέρας είναι να δοκιμάσετε να λύσετε όλα τα βαρετά προβλήματα και θα δείτε έτσι πως αυτόματα θα έρθει και μια ισορροπία στη ζωή σας.

ΚΑΡΚIΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε έναν υγιή διάλογο με τον σύντροφo σας αλλά και παράλληλα να βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε από έναν δικηγόρο, σύμβουλο ή απλό υπάλληλο του νόμου. Την τελευταία λέξη σε ό,τι κι αν θέλετε θα την έχει κάποιος άλλος.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Το πρωί θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποιες δουλειές ρουτίνας που καιρό τώρα αφήνετε και έχουν συσσωρευτεί. Μείνετε στα συστήματα που έχετε ήδη δοκιμάσει και αφήστε τις καινοτομίες για αργότερα αφού δεν θα είναι και πολύ αξιόπιστες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα υπόσχονται να είναι αρμονικές περίοδοι για εσάς. Άν είστε κολλημένοι με τη δουλειά και δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτήν, τότε πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα το πρόγραμμά σας για τις εξελίξεις της ημέρας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Στην αρχή της ημέρας, η πειθαρχία και η σύνεση θα πρέπει να είναι τα συστατικά που σας διακατέχουν αν θέλετε να έχετε επιτυχημένα αποτελέσματα. Είναι λογικό να περιμένετε τη συμβουλή των πιο έμπειρων σε σχέση μ’ εσάς και μην ξεχνάτε πως κι εσείς θα είστε κάποια στιγμή στη θέση τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η έντονη αντιπαράθεση με τους αγαπημένους σας θα είναι το στοιχείο της ημέρας που θα σας ταράξει. Τα αστεία και τα πειράγματα που θα κάνετε θα είναι εντελώς ανάρμοστα με αποτέλεσμα να δημιουργήσετε παρεξηγήσεις. Αν έχετε κάποια επαγγελματικά θέματα που πρέπει να λύσετε, μην τα αργήσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Μπορεί εσείς να θέλετε να έχετε ελεύθερη επικοινωνία με τους φίλους σας όλη την ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα αν τους πλησιάσετε θα διαπιστώσετε ότι η επαφή αυτή δεν θα είναι τόσο ιδανική όσο την είχατε στο μυαλό σας. Αναθεωρήστε τα πλάνα σας και δεν θα χάσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Προκειμένου να υπάρχουν εξελίξεις στη ζωή σας θα πρέπει κι εσείς να βάλετε το χεράκι σας. Όσο κι αν προσπαθείτε να διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο, τις γνώσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά σας, όλο και κάτι θα συμβεί που θα σας βγάλει εκτός προγράμματος. Μην ταράζεστε και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Όποια δουλειά και να δοκιμάσετε τώρα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και σοβαρότητα, θα είναι στα μέτρα σας. Βασική προϋπόθεση ωστόσο για να πάνε όλα καλά είναι να ακολουθείτε ένα σαφές σχέδιο και να μη δώσετε στους γύρω σας δικαιολογία για να αμφισβητούν τις σωστές προθέσεις σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Όλη την ημέρα θα νιώσετε σαν απλοί παρατηρητές των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω σας. Η συμπεριφορά σας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τον κοινωνικό σας κύκλο αλλά και από κάποιες παρεμβάσεις νομικής προέλευσης. Κάποιος ίσως δοκιμάσει να σας ελέγξει αλλά με μια πιο πλάγια προσέγγιση.