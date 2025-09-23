ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Πρόκειται για μια ευνοϊκή ημέρα για να εξάγετε σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με την καθημερινότητά σας. Παράλληλα, σας δίνεται η ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να δημιουργήσετε χρήσιμες γνωριμίες με άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Στρέψτε την προσοχή σας στα οικονομικά σας, καθώς αναμένονται εξελίξεις στον τομέα αυτό. Μια παλιά αίτηση για δάνειο ενδέχεται να εγκριθεί, ενώ θα βρείτε πόρους για την αποπληρωμή οφειλών και θα λάβετε επιδόματα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή μελέτης, θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Εάν συμμετέχετε σε συνεργασίες που στηρίζονται στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, αναζητήστε κοινά σημεία για να έρθετε πιο κοντά με τους άλλους. Μπορείτε να δοκιμάσετε κοινά μουσικά ενδιαφέροντα, να μοιραστείτε ένα κοινό όνειρο ή να ανακαλύψετε κοινή αισθητική.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η σημερινή ημέρα προσφέρεται για ομαδική εργασία σε κάποιο πρότζεκτ ή για συμμετοχή σε μια ιδέα που ενώνει πολλούς ανθρώπους. Ακόμη και οι καθημερινές εργασίες γίνονται πιο ενδιαφέρουσες, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με άλλους.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Όσοι σκέφτεστε να ασχοληθείτε με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το τολμήσετε χωρίς άγχος. Εκδηλώσεις όπως συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικά έργα ή ακόμη και οικιακές γιορτές αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η σημερινή ημέρα ενδείκνυται για οικογενειακές συναντήσεις. Μην διστάσετε να οργανώσετε ένα δείπνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου θα μπορέσετε να μοιραστείτε ευχάριστες αναμνήσεις και να συζητήσετε τις αλλαγές που έχετε κατά νου.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ατμόσφαιρα γύρω σας είναι αρκετά φορτισμένη. Όσοι ταξιδεύετε, να είστε προετοιμασμένοι για προκλήσεις και διαφορετικές εμπειρίες κατά τη διαδρομή. Παρά τις δυσκολίες, οι σύντομες αποδράσεις με τον σύντροφό σας υπόσχονται να είναι πιο απολαυστικές, καθώς ο ρομαντισμός ενισχύεται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείτε τα πολύτιμα αντικείμενα που διαθέτετε, ώστε να τα αξιοποιήσετε στο μέλλον. Παράλληλα, σκεφθείτε προσεκτικά τις νέες αγορές που σχεδιάζετε να κάνετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για σωστή έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεών σας. Ιδιαίτερα όσοι γεννηθήκατε τον Δεκέμβριο, είναι σημαντικό να μιλήσετε ανοιχτά. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ώστε να μην τις αφήσετε ανεκμετάλλευτες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν νιώθετε κάποια διαίσθηση για τη σημερινή ημέρα, είναι καλύτερα να παραμείνει προσωπική. Σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν θετικά, ενδέχεται να δεχθείτε κριτική. Ταυτόχρονα, σας απασχολεί η εκτίμηση των άλλων και η πιθανότητα να απογοητεύσετε κάποιον που αγαπάτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η ημέρα επικεντρώνεται στα ερωτικά σας ζητήματα. Οι αδέσμευτοι του ζωδίου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν νέες γνωριμίες και να μοιραστούν ιδέες, συναισθήματα και απόψεις με νέους ανθρώπους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ψυχολογική σας διάθεση παρουσιάζει διακυμάνσεις. Αυτό ενδέχεται να δυσκολέψει την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν για διασκέδαση ή για να εμπνευστείτε για κάτι καλύτερο.