ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα είναι προτιμότερο να απαντήσετε λεκτικά σε τυχόν προκλήσεις παρά να αντιδράσετε παρορμητικά. Έτσι, θα αποδείξετε το θάρρος, τον ενθουσιασμό και το πάθος που σας χαρακτηρίζουν. Εάν κάποιος επιχειρήσει να σας συγκρατήσει, προσπαθήστε να μην το εκλάβετε αρνητικά.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μπορεί να αισθανθείτε σήμερα ότι βρίσκεστε υπό πίεση, κάτι που δεν συνηθίζετε. Αντί να ανησυχείτε για το ποιες είναι οι προθέσεις των άλλων, εκμεταλλευτείτε αυτήν την αίσθηση για να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο ή να υιοθετήσετε μια διαφορετική προσέγγιση.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η σημερινή μέρα προβλέπεται θετική για εσάς. Θα έχετε διάθεση για επικοινωνία και οι συζητήσεις με τους άλλους θα είναι εποικοδομητικές. Δείξτε ανοιχτό πνεύμα και αποδεχτείτε τις απόψεις των γύρω σας, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν όλοι συχνά την ευκαιρία να εκφραστούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Στον κύκλο σας υπάρχει κάποιο άτομο – ενδεχομένως συγγενής – που πάντα έχει να προσθέσει κάτι στη συζήτηση. Σήμερα θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε μαζί του, καθώς οι απόψεις του ίσως αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Μέσα από αυτήν την επαφή, θα διαπιστώσετε τη σημασία της επικοινωνίας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η ημέρα προσφέρεται για να δημιουργήσετε νέες φιλίες, να συμμετάσχετε σε συζητήσεις και να κλείσετε σημαντικές συμφωνίες. Αν και η διάθεσή σας είναι θετική, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας, ώστε να αποφύγετε περιττά ρίσκα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Παρά το γεγονός ότι συνήθως διακρίνεστε για τη διακριτικότητά σας, σήμερα είναι μια ιδανική ευκαιρία να εκφράσετε ανοιχτά τις απόψεις σας. Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθείτε απέναντι σε όλους, ωστόσο καλό είναι να υπερασπιστείτε τη θέση σας και να διεκδικήσετε την προσοχή που σας αξίζει.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η διπλωματία και η γοητεία σας είναι τα βασικά σας πλεονεκτήματα, στοιχεία που σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε χωρίς δισταγμό. Επιλέξτε να βρεθείτε στον κύκλο των φίλων σας και αφήστε στην άκρη τις ευθύνες και τα προβλήματα – μια μικρή ανάπαυλα θα σας ωφελήσει σημαντικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η επικοινωνία ίσως να μην βρίσκεται σήμερα στα καλύτερά της. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην εμπλακείτε σε αντιπαραθέσεις, καθώς οι αντιδράσεις των άλλων μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Αποφύγετε να παίρνετε κατά γράμμα ό,τι ακούτε, αφού αυτό δεν θα οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Σήμερα έχετε πολλές ιστορίες να μοιραστείτε. Μην διστάσετε να αφηγηθείτε τις εμπειρίες σας, καθώς αυτό θα φέρει χαρά τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας. Οι γύρω σας θα δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για όσα έχετε να πείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι επιλογές που παρουσιάζονται σήμερα είναι αρκετές. Μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας για τα σχέδιά σας ή, αν το προτιμάτε, να παραμείνετε πιο εσωστρεφείς. Σημαντικό είναι να διατηρήσετε μια χαλαρή στάση, ειδικά στις επαφές με τους συνεργάτες σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η σημερινή μέρα ενδείκνυται για να εκφράσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Παρότι ορισμένοι ίσως να μην συμφωνήσουν με τις απόψεις σας, οι περισσότεροι θα εκτιμήσουν τη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό σας. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτή η εξωστρέφεια σας ταιριάζει περισσότερο απ’ ό,τι νομίζατε.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με πολλές διαφορετικές απόψεις, ωστόσο καλείστε να δείξετε συνέπεια και σταθερότητα στις δικές σας θέσεις. Αν κάποιοι δυσαρεστηθούν από τη στάση σας, αυτό δεν αποτελεί δική σας ευθύνη. Παραμείνετε πιστοί στον εαυτό σας.