Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το ξεκίνημα της ημέρας προσφέρεται για δραστηριότητες εντός σπιτιού, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής σας κατάστασης. Ειδικά όσοι έχουν γενέθλια στα μέσα Απριλίου, θα διαπιστώσουν ότι η ενασχόληση με το οικιακό περιβάλλον βοηθά στην απομάκρυνση της ενοχλητικής ρουτίνας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Οι σχέσεις με τα κοντινά σας πρόσωπα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Είναι πιθανό να δείτε την οπτική σας σχετικά με οικογενειακά ζητήματα να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλήγοντας σε μια πιο σταθερή στάση το βράδυ.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το πρώτο μέρος της ημέρας δεν ενδείκνυται για επίλυση νέων θεμάτων, καθώς οι προσπάθειές σας ίσως αποβούν άκαρπες. Εστιάστε σε καθημερινές υποχρεώσεις, πράγμα που θα ενισχύσει το αίσθημα ικανοποίησης.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Αποφύγετε τη βιασύνη το πρωί, καθώς τα περισσότερα ζητήματα μπορούν να περιμένουν. Δώστε προτεραιότητα στις προσωπικές ανάγκες, όπως μια επίσκεψη στους γονείς ή μια μικρή απομάκρυνση από δυσάρεστες υποθέσεις για λίγη ηρεμία.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Το πρώτο μισό της ημέρας ευνοεί την απομόνωση και τη χαλάρωση, ενώ μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο ύπνο από το συνηθισμένο. Από το απόγευμα και μετά, θα ανακτήσετε ενέργεια για να προχωρήσετε στα σχέδιά σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Αποφύγετε να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο το πρωί, καθώς το μυαλό σας θα είναι απασχολημένο με προσωπικά ζητήματα. Σήμερα, οι σχέσεις με τους οικείους σας, πιθανές ερωτικές υποθέσεις και η αίσθηση ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο, επισκιάζοντας τις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Κατά τις πρωινές ώρες, καλό είναι να αποφύγετε τις υπερβολικές εκδηλώσεις οικειότητας και αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να μην εκτιμηθούν από όλους. Σε συζητήσεις με επαγγελματικούς συνεργάτες, επιδείξτε διακριτικότητα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν επιθυμείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, προτιμήστε το πρώτο μισό της ημέρας, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Από το απόγευμα, στρέψτε την προσοχή σας σε εκκρεμότητες που απαιτούν διευθέτηση.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Αξιοποιήστε τις πρωινές ώρες για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να αντιμετωπίσετε προβλήματα που σας απασχολούν. Μην απογοητεύεστε, καθώς θα διαπιστώσετε ότι διαθέτετε περισσότερες ικανότητες από όσες νομίζατε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Οι συζητήσεις με τον σύντροφο απαιτούν προσοχή, καθώς μια απρόσεκτη παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Στη διάρκεια του διαλόγου, κάποια επιχειρήματα μπορεί να αλλάξουν την οπτική σας, γι’ αυτό διατηρήστε ανοιχτό μυαλό.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Το πρωινό είναι κατάλληλο για εργασίες ρουτίνας, φροντίδα της υγείας και επαφή με αγαπημένους ανθρώπους. Αν η καθημερινότητα δείχνει μονότονη, αποφύγετε υπερβολικές αντιδράσεις και περιμένετε υπομονετικά τη λήξη αυτής της φάσης.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η μέρα φέρνει αισιοδοξία και χαρά, καθώς φαίνεται να βρίσκεται λύση σε ζητήματα που σας απασχολούσαν. Η ατμόσφαιρα ενδείκνυται για χαλάρωση και διασκέδαση, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε βήματα προς μια νέα κατεύθυνση που μέχρι πρότινος διστάζατε να ακολουθήσετε.