ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η ζέστη και η ασφάλεια που νιώθετε στο σπίτι σας σήμερα θα είναι πολύ πιο σημαντικά από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της ημέρας κι έτσι θα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα. Αν έχετε μια γωνιά που μπορείτε να κρυφτείτε για λίγο από τα προβλήματα, κάντε το.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα μπορείτε να δείξετε μια πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα σας αφού θα καταφέρετε να παρηγορήσετε όποιον το έχετε πραγματικά ανάγκη. Οι αξίες της οικογένειάς σας έχουν μεγάλη σημασία τώρα γι’ αυτό δεν θα θελήσετε με τίποτα να τις παραβείτε. Υποστηρίξτε τα πιστεύω σας όσο περισσότερο γίνεται τώρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Τ’ άστρα σας δίνουν τη δυνατότητα να μην είστε τόσο αρνητικοί όσο συνήθως αλλά να καταφέρετε να δείτε ακόμα κι αν είστε υπό πίεση τις θετικές πλευρές όλων των υποθέσεών σας. Αυτό το στοιχείο στο τέλος θα αποδειχθεί εξαιρετικά ευεργετικό για σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η γλυκύτητα και η ευαισθησία που βγάζετε σήμερα θα σας φέρουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του περιβάλλοντός σας. Είναι μια καλή ημέρα για να κανονίσετε κάποια οικογενειακή συγκέντρωση ή ένα event στο σπίτι σας. Γενικότερα η περίοδος αυτή είναι καλή για να έχετε συζητήσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι οικογενειακές σας αρχές αλλά και η ευγένεια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για σας σήμερα. Ανεξάρτητα από το αν μένετε μαζί με την οικογένειά σας ή μόνοι σας, μη δοκιμάσετε να δείξετε στους άλλους το πόσο ελεύθεροι είστε γιατί θα το παρακάνετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Μια εικόνα ηρεμίας θα είναι ικανή σήμερα για να εξαφανίσει όλα σας τα νεύρα και να βρεθείτε σε κατάσταση νιρβάνας. Ετσι, θα ανοίξετε το σπίτι σας και θα υποδεχθείτε με εγκαρδιότητα όποιον θελήσει να περάσει χρόνο μαζί σας. Έτσι θα δείξετε και στους συγγενείς σας ότι πραγματικά τους υπολογίζετε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Άν ο σημερινός σας στόχος είναι να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας και να εξασφαλίσετε την υποστήριξη των γονιών σας, τότε έχετε καλές πιθανότητες να το πετύχετε. Μη στεναχωριέστε αν σε κάποια στιγμή θα πρέπει να εγκαταλείψετε για λίγο τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τα στοιχεία που σας αρέσουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Σήμερα θα ανακαλύψετε ότι κρύβετε τόσο πολλή αγάπη που πραγματικά θα ξαφνιαστείτε. Επίσης θα αισθανθείτε ότι κολλάτε συναισθηματικά με κάποια πρόσωπα και δεν θα μπορείτε εύκολα να τα αποχωριστείτε. Ώρα με την ώρα μάλιστα αυτή η προσκόλληση θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η ημέρα δημιουργεί όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να βάλετε σε μια τάξη τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν. Αν έχετε κάποιες διαφορές με τους συγγενείς σας μπορείτε να τις αναφέρετε σε μια συνάντηση που θα έχετε μαζί τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ακόμα και αν το θέλετε και το προσπαθήσετε πολύ, δεν θα καταφέρετε σήμερα να έχετε διαμάχη με τον σύντροφό σας. Οι άντρες του ζωδίου, θα χρειαστείτε μεγάλη αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να ελέγξετε τις ενστικτώδεις αντιδράσεις σας απέναντι στην ομορφιά των αγαπημένων σας προσώπων.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η μέρα ενδείκνυται για να επισκεφτείτε μια κλινική και να φροντίσετε την υγεία σας. Αν χρειαστείτε κάποια ιατρική φροντίδα τότε μπορείτε πολύ άνετα να την κάνετε και στο σπίτι σας. Επίσης, μπορείτε να βρεθείτε κοντά στους ανθρώπους σας και να τους δείξετε την επιρροή που έχουν στη ζωή σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Μπορείτε πολύ εύκολα να έρθετε σε επαφή με τον σύντροφό σας, τους συγγενείς και τα παιδιά σας σήμερα. Αν ειδικά μπορείτε να μοιράσετε τις ευθύνες που έχετε φορτωθεί τον τελευταίο καιρό με τους άλλους, θα καταφέρετε να πάρετε μια ανάσα και να δείτε τον κόσμο με άλλο μάτι.