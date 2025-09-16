ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ψάχνετε τρόπους να κάνετε το επόμενο βήμα; Μια εναλλακτική με την οποία μπορείτε να αναδείξετε τα οικονομικά σας οφέλη ίσως είναι ο δρόμος προς την πρόοδο. Το μέλλον είναι ένας λευκός καμβάς: εσείς διαμορφώνετε το αποτέλεσμα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η τελειομανία συχνά λειτουργεί ανασταλτικά στην απόλαυση της διαδικασίας. Μην πιέζεστε να φαίνεστε άριστοι σε κάθε τομέα – δώστε στον εαυτό σας το δικαίωμα της χαλάρωσης και ακούστε μονάχα τα άτομα που πραγματικά εμπιστεύεστε. Εστιάστε στην ουσία και αναζητήστε ποιότητα, όχι απλώς τελειότητα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αν αναζητάτε έμπνευση, δοκιμάστε οτιδήποτε μπορεί να σας απομακρύνει από τη ρουτίνα. Κάθε νέα εμπειρία, ακόμη και προσωρινή, θα σας φέρει πιο κοντά στο δημιουργικό πνεύμα που χρειάζεστε αυτή την περίοδο. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά σε κάθε ευκαιρία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Κάποιες προσωπικές ή επαγγελματικές υποθέσεις ίσως να μην εξελίσσονται όπως επιθυμείτε. Ώρα να σταθμίσετε με προσοχή τα δεδομένα, να αξιολογήσετε τα οφέλη και τα μειονεκτήματα και να λάβετε κρίσιμες αποφάσεις. Η πρόσφατη απόδοσή σας έχει αποδείξει πως διαθέτετε ηγετικές ικανότητες και τα απαραίτητα προσόντα για να διακριθείτε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε υπέρμετρα για το μέλλον. Τώρα είναι η στιγμή να απολαύσετε το παρόν και να αφήσετε πίσω σας αρνητικές σκέψεις. Ξεκαθαρίστε το μυαλό και προχωρήστε με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση προς τους επόμενους στόχους σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Αν έχετε ενδώσει σε ένα σχέδιο παρά τις αμφιβολίες σας, πριν αποκοπείτε από τη συζήτηση ή χάσετε την ψυχραιμία σας, καλό είναι να αξιολογήσετε επιπλέον παραμέτρους που ίσως σας εξυπηρετούν. Αναζητήστε τη στήριξη και την εμπειρία στελεχών με ευρύ ορίζοντα – ενδεχομένως να ανακαλύψετε νέες λύσεις.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Αυτή την περίοδο η απόδοσή σας βρίσκεται στο ζενίθ. Επωφεληθείτε κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγελματικά βήματα, γιατί σύντομα η διάθεση για δράση θα φθίνει. Φροντίστε να μην μείνετε πίσω στις υποχρεώσεις σας – οι ευκαιρίες που δημιουργείτε τώρα, θα φανούν πολύτιμες στο άμεσο μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η άνεση της ρουτίνας είναι ασφαλής, όμως έχει έρθει η στιγμή να πειραματιστείτε με το καινούριο. Εξερευνώντας άγνωστες καταστάσεις, όχι μόνο εμπνέεστε, αλλά ξεπερνάτε και τους περιορισμούς του χθες. Οπλιστείτε με θάρρος και μην φοβηθείτε να ανοίξετε νέους ορίζοντες.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Μια απόφαση που πήρατε μπορεί να σας αφήνει αμφιβολίες, όμως αν μελετήσετε προσεκτικά τις παραμέτρους, θα εντοπίσετε ευκαιρίες και “παραθυράκια” τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να ανατρέψετε την κατάσταση προς όφελός σας. Μην διστάζετε – αξιοποιήστε την εύνοια της περιόδου για να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν έχετε βρει εργασίες που αγαπάτε, συνεχίστε να τις υπηρετείτε. Εάν, όμως, η καθημερινότητα σας πιέζει, ίσως ήρθε η στιγμή για ριζικές αλλαγές. Μη μένετε δέσμιοι σε καταστάσεις που περιορίζουν τις δυνατότητές σας – τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσετε την ελευθερία σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Πιστέψτε στις ικανότητές σας. Το ισχυρό σας ταλέντο και η τεκμηριωμένη άποψή σας θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να προσελκύσετε άτομα που θα αναγνωρίσουν την αξία σας. Μην διστάζετε να προβάλλετε τις δυνατότητές σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Το ταλέντο σας παραμένει δίπλα σας και στις πιο απαιτητικές στιγμές, ακόμα και αν δυσκολεύεστε να το αναγνωρίσετε. Μην παραιτείστε από τις προσπάθειές σας ή ό,τι σας ευχαριστεί, ανεξάρτητα από τη γνώμη των άλλων. Το σύμπαν είναι με το μέρος σας.