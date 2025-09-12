ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Στο μέιλ σας το τελευταίο διάστημα λαμβάνετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Ισως γιατί ψήνεται μια νέα προοπτική για την καριέρα σας. Συνεχίστε την ανταλλαγή αλληλογραφίας με ανθρώπους που έχουν δύναμη, ακόμα κι αν πρόκειται όχι για επίσημους σκοπούς αλλά για πιο προσωπικούς.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Το να έρθετε σε επαφή με ξένες κουλτούρες και διαφορετικούς ανθρώπους θα σας ανοίξει το μυαλό και θα γίνει η αφορμή να αρχίσετε να σκέφτεστε νέες ιδέες και καινούργιους τόπους για να εξερευνήσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Όταν θα συμβεί σήμερα κάποιο λάθος, πρέπει να δράσετε υπεύθυνα και να δείξετε το ανάστημά σας. Βοηθήστε τους άλλους να εστιάσουν σε σημαντικά πράγματα και όχι να ρίξουν το φταίξιμο σε τρίτους που δεν πρέπει. Κάποιος από τους συνεργάτες σας, σας κοιτάζει με μισό μάτι και χρειάζεται να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα έχετε σήμερα συγκεκριμένες επαφές με τον έξω κόσμο. Αν και συνηθίζετε να είστε γενναιόδωροι, αυτή η στάση σας δεν θα σας βοηθήσει σημαντικά οπότε πρέπει να ξανοιχτείτε κι άλλο. Εφόσον σκεφτείτε εγωιστικά δεν θα διευκολύνετε την κατάστασή σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι σχέσεις που αναπτύσσετε με τους άλλους σήμερα δεν χρειάζεται να είναι ερωτικές αποκλειστικά. Μπορεί να ενωθείτε ως άνθρωποι σε πνευματικό επίπεδο και να βελτιωθείτε σημαντικά. Οι γύρω σας γενικά μπορούν να σας διδάξουν πολλά πράγματα για τον εαυτό σας και πώς να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Απλώς δεν θα καταφέρετε να κάνετε τα πάντα σήμερα. Επομένως δεν χρειάζεται να αγχώνεστε και να βάζετε στόχους που ξέρετε πολύ καλά πως δεν πρόκειται να τους κατακτήσετε. Δεν είπαμε να εγκαταλείψετε τις υποχρεώσεις σας, αλλά δεν πρέπει να κυνηγάτε και το άπιαστο τέλειο.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Αν αποφασίσετε να δουλέψετε σήμερα με κάποιον άλλον μαζί, θα τα βρείτε κάπως σκούρα αφού οι προσωπικότητές σας δεν θα είναι και πολύ συμβατές. Ευτυχώς, θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε κοντά με κάποιον τρίτο ο οποίος θα σας ισορροπήσει και θα φέρει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Ο ενθουσιασμός σας θα είναι μεγάλη δύναμη σήμερα για εσάς. Βοηθάει την προσοχή σας να είναι εκεί που πρέπει και με τη συμπεριφορά σας αυτή να προσεγγίσετε κι άλλους ανθρώπους δυνατούς δίπλα σας. Προσέξτε όμως μην το παρακάνετε και χάσετε τον προσανατολισμό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε τώρα για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους είναι να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είτε προσπαθείτε να βρείτε καινούργιο ερωτικό σύντροφο, είτε να έρθετε απλά σε επαφή με ενδιαφέροντα πρόσωπα, δεν θα δυσκολευτείτε πολύ. Επομένως, μην γκρινιάζετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Παλέψτε τη διάθεσή σας να ανεβάσετε σήμερα ρυθμούς γιατί κινδυνεύετε να βγάλετε τη ζωή σας εκτός προγράμματος. Ολα όσα νομίζετε ότι θέλετε για την καθημερινότητά σας, συμβαίνουν ήδη γύρω σας κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη σας. Επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Τα πλάνα σας δεν χρειάζεται να μείνουν μυστικά προκειμένου να επιτύχετε. Επομένως μπορείτε να τα μοιραστείτε με όσους εσείς κρίνετε απαραίτητο. Οσοι ενδιαφέρονται για εσάς, θα έρθουν κοντά σας και θα μάθουν από πρώτο χέρι όλα όσα σας απασχολούν.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Πάρτε σήμερα κάποιον χρόνο για να καταφέρετε να γνωρίσετε ένα πρόσωπο με δύναμη, το οποίο μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Αν πρόκειται για κάποιον δάσκαλο ή προϊστάμενο, βάλτε όλες σας τις δυνάμεις για να τον γοητεύσετε. Αλλωστε, άνθρωποι είστε κι εσείς και πρέπει κάπως να πετύχετε τους στόχους σας.