ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ό,τι κι αν κάνετε σήμερα, θα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Θα σημειώσετε αρκετές νίκες στον τομέα της καριέρας σας τη μισή ημέρα, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα μπορείτε να ασχοληθείτε με καθαρό μυαλό με την προσωπική σας ζωή.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε για τίποτα σήμερα. Οσοι είναι γύρω σας θα προσφερθούν να σας βοηθήσουν σε όποια μικρή δυσκολία κι αν αντιμετωπίσετε με αποτέλεσμα να φτιάξουν ένα καλό δίχτυ προστασίας για σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα κάνετε σήμερα μεγάλες αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. Θα πείτε το οριστικό σας αντίο στον τωρινό σας σύντροφο μιας και αποφασίσατε ότι δεν σας φέρνει την πραγματική ευτυχία. Θέλετε έναν ευχάριστο χαρακτήρα που να σας καλύπτει και να μη σας δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα προσβάλετε σήμερα κάποιον κατά λάθος μιας και χωρίς να το περιμένετε θα χτυπήσετε άθελά σας μια ευαίσθητη χορδή του συνομιλητή σας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να στήσει μια μεγάλη σκηνή που μάταια θα προσπαθήσετε να αποφύγετε με συγγνώμες και παρακλήσεις για ψυχραιμία.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Καλό είναι να αποφύγετε την εγωιστική και αλαζονική συμπεριφορά σήμερα. Ό,τι κι αν θέλετε να εκφράσετε στους άλλους πρέπει να το κάνετε με διπλωματικό τρόπο και χωρίς να τους θίξετε. Μόλις οι συνομιλητές σας καταλάβουν ότι δεν είναι πρόθεσή σας να τους παγιδεύσετε, τότε θα σας ανοιχτούν περισσότερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Η ψυχολογική σας κατάσταση δεν θα είναι και η καλύτερη σήμερα γιατί γύρω σας οι συνθήκες δεν είναι οι επιθυμητές. Έτσι, βλέπετε ότι δεν έχετε την παραμικρή ευκαιρία για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας κι αυτό το αντιμετωπίζετε σαν προσωπική αποτυχία.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα χρειάζεστε σήμερα την έγκριση και την υποστήριξη των γύρω σας. Έχετε αποφασίσει να είστε πιο αποφασιστικοί και τολμηροί στη ζωή σας με αποτέλεσμα να μπείτε σε δίλημμα για το προς τα πού πρέπει να κινηθείτε κι αν τελικά μπορείτε να τα καταφέρετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα περάσετε ολόκληρη την ημέρα κάνοντας δουλειές ρουτίνας. Το αφεντικό σας θα ζητήσει να τακτοποιήσετε τις δικές σας εκκρεμότητες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα σας φορτώσει με τη δουλειά ενός συναδέλφου που δεν είναι ικανός να τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις της.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η διάθεσή σας θα είναι πολύ καλή σήμερα. Αιτία της χαλαρότητας που θα έχετε όλη την ημέρα θα είναι και μια συνάντηση φίλων που θα κάνετε στο γραφείο και θα πάει πολύ καλά. Αφού πείτε τα νέα σας θα περάσετε σε μια ανταλλαγή ενδιαφερουσών πληροφοριών και το αφεντικό σας θα σας πετύχει σε μια τέτοια στιγμή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σήμερα. Θα συναντήσετε ακόμα και στον χώρο εργασίας έναν εκπρόσωπο του αντίθετου φύλου που θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Θα το καταλάβετε για τα καλά μιας και η καρδιά σας θα αρχίσει να χτυπάει πιο γρήγορα και έπειτα από αρκετή ώρα δεν θα μπορείτε να ηρεμήσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Να προσέξετε σήμερα γιατί ένα πρόβλημα υγείας που είχατε αφήσει πίσω σας, θα σας χτυπήσει την πόρτα και πάλι. Φροντίστε να το αντιμετωπίσετε με τη χρήση των απαραίτητων φαρμάκων, ενώ μην ξεχάσετε να τα πάρετε ακόμα κι όταν φύγετε από το σπίτι σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η τύχη θα σας χαμογελάσει σήμερα. Αν σας αρέσει να παίρνετε ρίσκα, μην ξεχάσετε να αγοράσετε ένα λαχείο ή να παίξετε κάποιο τυχερό παιχνίδι στον δρόμο για τη δουλειά ή το σπίτι. Σε κάθε σας κίνηση γενικότερα θα σας πηγαίνουν όλα όπως θέλετε κι έτσι καλό είναι να εκμεταλλευτείτε τις καταστάσεις όσο μπορείτε.