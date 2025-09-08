ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Χρειάζεστε λίγη συντροφιά στη ζωή σας. Αν δεν μπορείτε να τη βρείτε στον άνθρωπο, ίσως είναι μια καλή ιδέανα υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο. Ακόμα κι αν δεν το σκεφτείτε πολύ, μπορεί ένα αδέσποτο ζωάκι να έρθει στον δρόμο σας και να θελήσει να μείνει μαζί σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Ενας φίλος θα σας προτείνει να συμμετάσχετε σ’ ένα νέο πρότζεκτ σήμερα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που δεν έχετε ξανακάνει κι έτσι να έχετε αρκετές αμφιβολίες. Αν κάτι μέσα σας σάς λέει να το δοκιμάσετε, μην αφήσετε τις αμφιβολίες να σας χαλάσουν κάποιες ωραίες στιγμές που σας περιμένουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Ενα ξαφνικό αίσθημα αγάπης για το σπίτι σας μπορεί να σας κατακλύσει και να θελήσετε να το περιποιηθείτε. Μπορείτε να αλλάξετε τη διακόσμηση ή να το βάψετε διαφορετικό χρώμα. Παράλληλα θα μάθετε καλά νέα για κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Νέα κανάλια επικοινωνίας ανοίγονται μπροστά σας τώρα. Κάποια συγγραφέας της οποίας τα βιβλία θαυμάζετε, ίσως να κυκλοφόρησε νέο έργο και να θελήσετε να το διαβάσετε. Οι γείτονές σας ίσως μοιραστούν μαζί σας κάποιες σκέψεις τους ή ακόμα και νέα πρόσωπα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε on line.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Κάποια αναπάντεχη πρόσκληση σ’ ένα κοινωνικό γεγονός μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα σας αφού θα σας φέρει σε επικοινωνία με ενδιαφέροντες ανθρώπους που δεν έχετε συχνά την ευκαιρία να γνωρίσετε. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα θα συνδέονται με τα επαγγελματικά σας και μπορούν να σας βοηθήσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα είστε πολύ τυχεροί σήμερα! Ξαφνικά κάτι θα αλλάξει στην ημέρα σας και θα σας βοηθήσει να πάτε την κατάσταση προς την κατεύθυνση που θέλετε. Η βελτίωση της κατάστασης μπορεί να αφορά τα επαγγελματικά, τα ερωτικά ή ακόμα και τον τρόπο της ζωής σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η φαντασία σας είναι πάντα μεγάλη, αλλά σήμερα πραγματικά θα καλπάζει, κάτι που θα ξαφνιάσει ακόμα κι εσάς. Μπορεί να έχετε κάποιες ιδέες που να αφορούν διαφορετικά νέα πρότζεκτ. Αν οι φίλοι σας προτείνουν κάτι, μπορείτε να τους βοηθήσετε τώρα με τη δημιουργικότητά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Κάτι που δουλεύατε εδώ και καιρό, ξαφνικά τώρα θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς, πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι φανταζόσασταν. Το γεγονός αυτό μπορεί να σας αλλάζει όλο τον σχεδιασμό και να σας κάνει να ελπίζετε σε καλύτερες μέρες. Γιορτάστε το λοιπόν με τους φίλους σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η αναγνώριση της δουλειάς σας τώρα, ξαφνικά θα έρθει σαν ένα νέο φως να φωτίσει το σκοτάδι της επαγγελματικής σας ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα συνοδεύεται και από μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, γεγονός που δεν θα σας χαλάσει καθόλου ούτε στα προσωπικά ούτε και στην καριέρα σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η διάθεσή σας να βελτιώσετε την εκπαίδευσή σας και να μάθετε νέα πράγματα θα είναι μεγάλη εξαιτίας και των αναγκών που προκύπτουν διαρκώς. Δοκιμάστε το ταλέντο σας σε κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα ή μάθετε να χρησιμοποιείτε καλύτερα μια νέα τεχνολογία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα νιώσετε σήμερα μια μεγάλη έλξη για ένα πρόσωπο. Ακόμα κι αν το έχετε ήδη στη ζωή σας, θα το δείτε με νέα μάτια. Μια ασυνήθιστη ροή τύχης θα σας φτιάξει την ημέρα και θα σας φέρει επιπλέον χρήματα. Θα είναι ένα καλό μπόνους ή κάποιου είδους δώρο.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η κοινωνική σας ζωή χρειάζεται βελτίωση και αυτή θα έρθει σήμερα, έπειτα από μια πρόσκληση για να γνωρίσετε νέα, ενδιαφέροντα πρόσωπα. Κάποια από αυτά μπορεί να σας αφορούν και στα επαγγελματικά σας, οπότε μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο τέλος, ίσως γίνουν και φίλοι σας.