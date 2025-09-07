ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η σημερινή ημέρα προσφέρει στους Κριούς το κατάλληλο έδαφος για να προωθήσουν τις υποθέσεις τους και να διεκδικήσουν όσα επιζητούν. Οι διαπροσωπικές επαφές λειτουργούν υπέρ σας, δημιουργώντας γόνιμες συνθήκες για συμφωνίες. Προσέξτε, ωστόσο, να κρατήσετε μέτρο στα λόγια και τις υποσχέσεις, καθώς η υπερβολή μπορεί ενδεχομένως να σας εκθέσει στο μέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι εξελίξεις σήμερα στρέφονται υπέρ του Ταύρου, προσφέροντάς σας ευκαιρίες για περαιτέρω προσωπική ευημερία και απολαυστικές στιγμές με κοντινά σας πρόσωπα. Εκμεταλλευτείτε τις θετικές προοπτικές για να ενισχύσετε τις σχέσεις σας ή να αναλάβετε μια σημαντική πρωτοβουλία στον χώρο εργασίας. Μια νέα προοπτική που θα παρουσιαστεί σήμερα ίσως σας δώσει το προβάδισμα που αναζητούσατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η δυναμική και η λογική σας διάθεση κάνουν σήμερα τη διαφορά. Αυτό είναι η ευκαιρία να κλείσετε εκκρεμότητες και να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις σας. Μη διστάσετε να αναδείξετε τα χαρίσματά σας στον επαγγελματικό και κοινωνικό σας περίγυρο – το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η γοητεία σας γίνεται αισθητή τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Αξιοποιήστε αυτή την επιρροή σας ειδικά απέναντι σε άτομα που κατέχουν ισχύ ή εξουσία, καθώς μπορούν να σταθούν αρωγοί στους στόχους σας. Είναι μια κατάλληλη στιγμή για να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, εφόσον το επιθυμείτε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Λύνει ένα οικογενειακό ζήτημα, προσφέροντας ανακούφιση και μια νέα προοπτική. Η ωριμότητα που δείχνετε εκτιμάται ιδιαίτερα από τους γύρω σας. Παρόλο που διατηρείτε μια εσωστρέφεια, η αληθινή σας αξία και ευαισθησία βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι επαφές σας με συνεργάτες και γνωστούς θα αποδειχθούν καρποφόρες, αρκεί να διατηρήσετε την προσοχή σας και να μην υποκύψετε στην ένταση της ημέρας. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε μετακινήσεις, ώστε να αποφύγετε τυχόν λάθη ή απρόοπτα γεγονότα.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η αποφασιστικότητά σας είναι το βασικό σας όπλο σήμερα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική σας στάση και στην ανάγκη για διπλωματία. Αποφύγετε την τάση για απόλυτες δηλώσεις ή την απόρριψη των απόψεων των άλλων, προκειμένου να διατηρήσετε την καλή εικόνα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η ημέρα προσφέρει στον Σκορπιό πρόσφορο έδαφος για απόλυτη επιτυχία. Η σιδερένια σας θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Προσπαθήστε ωστόσο να κρατήσετε χαμηλούς τόνους, ώστε να αποφύγετε εντάσεις και παρεξηγήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η διάθεσή σας σήμερα ίσως να μην είναι τόσο κοινωνική. Μια εσωτερική αναζήτηση ή λίγος χρόνος με τον εαυτό σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πιο ψύχραιμα για τα επόμενα βήματά σας. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κοινωνικοποιηθεί εάν δεν νιώθετε έτοιμοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Οι εξελίξεις μπορεί να είναι ξαφνικές και να βγουν εκτός του συνηθισμένου σας προγράμματος. Παρόλα αυτά, οι φίλοι σας θα είναι σημαντικοί υποστηρικτές. Εμπιστευτείτε την εξυπνάδα και τη λογική σας για να διαχειριστείτε κάθε ανατροπή με ψυχραιμία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Μια σειρά από πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό βρίσκουν επιτέλους λύση. Η ωριμότητα που δείχνετε αποφέρει καρπούς, αλλά μην αμελήσετε να βελτιώσετε περαιτέρω τη δημόσια εικόνα σας και τις σχέσεις με τους γύρω σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ημέρα υπόσχεται τύχη και αισιοδοξία για τους Ιχθύες. Μην αφήσετε ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και κυνηγήστε έντονα όσα επιθυμείτε. Εάν νιώσετε την ανάγκη για μια νέα εμπειρία ή περιπέτεια, προχωρήστε αρκεί να διατηρήσετε την αρμονία στο περιβάλλον σας.