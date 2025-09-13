Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα δεν θα καταφέρετε να ησυχάσετε στο σπίτι σας, μιας και όλο και κάτι θα χαλάει. Αν ειδικά καίγεστε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική συσκευή, τότε η κατάσταση θα είναι πιο περίπλοκη αφού ενδέχεται να σας αφήσει στα μισά.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Πρέπει να προσέξετε αρκετά τη διατροφή σας τώρα. Ασχοληθείτε περισσότερο με την ποιότητα, την ημερομηνία λήξης και όλες τις σημαντικές πτυχές των τροφίμων που βάζετε στο πιάτο σας. Επίσης, ρίξτε και καμιά ματιά γενικότερα στον τρόπο ζωής σας, μιας και το τελευταίο διάστημα έχετε υιοθετήσει κάποιες ανθυγιεινές συνήθειες.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θα καταφέρετε πραγματικά να περάσετε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Αιτία της θετικής εξέλιξης θα είναι η ενασχόλησή σας με μια δραστηριότητα

στο πλάι ενός φίλου, που θα σας διασκεδάσει και θα καταλήξετε να γυρίσετε στο σπίτι σας πολύ αργά το βράδυ.

Καρκίνος

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Θα βουλιάξετε στη ρουτίνα στο σπίτι σας αυτό το Σαββατοκύριακο αφού η οικογένειά σας θα αποφασίσει ότι είναι ώρα για γενική καθαριότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να ξοδέψετε όλη σας την ενέργεια εκεί και δεν θα έχετε μετά κουράγιο να κάνετε οτιδήποτε άλλο.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Δεν θα είναι ασφαλές για σας σήμερα να κάνετε έντονη φυσική δραστηριότητα, μιας και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Αν προσπαθήσετε να χάσετε κιλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μην το παρακάνετε με τις ώρες της εκγύμνασης καθώς στο τέλος θα εξαντληθείτε.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θα περάσετε την ημέρα σας χαμένοι στις υπερβολικές προσδοκίες σας. Ετσι, είναι εξαιρετικά πιθανό να μείνετε όλη μέρα πάνω από

ένα τηλέφωνο που δεν πρόκειται να χτυπήσει ποτέ ή δίπλα στο κουδούνι του σπιτιού σας μήπως έρθουν ποτέ εκείνοι οι επισκέπτες που περιμένετε καιρό.

Ζυγός

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Να είστε προσεκτικοί με τα συναισθήματά σας τώρα. Μπορεί το εποχικό κρυολόγημα να μη σας απειλήσει ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι

άλλοι παράγοντες δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην υγεία σας. Κρατήστε καλά στο μυαλό σας πως αν αποφασίσετε να πάτε κάποια εκδρομή, πρέπει να πάρετε μαζί σας και κανένα φάρμακο γιατί μπορεί να σας χρειαστεί.

Σκορπιός

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Θα μπλέξετε ιδιαίτερα την προσωπική σας ζωή αφού θα γνωρίσετε ανθρώπους που θα είναι πολύ διαφορετικοί ως προσωπικότητες από αυτό που βγάζουν προς τα έξω. Οταν θα μιλήσετε μόνοι σας μαζί τους θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάνει λάθος σε πολλές εκτιμήσεις.

Τοξότης

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Θα χρειαστεί σήμερα όχι μόνο να πείτε ψέματα, αλλά να αποφύγετε και κάποιους ανθρώπους που δεν αισθάνεστε πολύ κοντά σας. Το έτερόν σας ήμισυ θα δει τη στάση σας αυτή και δεν θα την επικροτήσει καθόλου. Ειδικά αν καταλάβει πως μιλάτε με κάποιους πίσω από την πλάτη του, τότε οι μπελάδες σας θα μεγαλώσουν.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Θα ξεκινήσετε ένα μεγάλο πρότζεκτ σήμερα που έχει να κάνει με το σπίτι σας. Αφού έχετε τη σύμφωνη γνώμη των μελών της οικογένειάς σας

θα χρησιμοποιήσετε κάποια χρήματα που έχετε στην άκρη προκειμένου να κάνετε μια μεγάλη ανακαίνιση και να αλλάξετε εντελώς την εμφάνιση των χώρων σας.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Θα αφοσιωθείτε σήμερα στο αγαπημένο σας χόμπι. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βλέποντας πως τα καταφέρνετε αρκετά καλά και διασκεδάζετε, θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και να σας κάνουν παρέα. Αυτό θα κάνει κι εσάς να ανοιχτείτε περισσότερο.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Θα ζήσετε αρκετά νέα συναισθήματα σήμερα. Θα πάτε σε μια συναυλία ενός καλλιτέχνη που πραγματικά αγαπάτε ή θα επισκεφθείτε μια έκθεση που θα σας συναρπάσει. Κυρίως, θα ευχαριστηθείτε τη συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.