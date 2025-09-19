ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η οικογενειακή σας ζωή θα είναι γεμάτη εξελίξεις σήμερα. Αλλωστε, όλη την ημέρα θα έχετε την ανάγκη να είστε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το πρωί θα υπάρξει κάποιος καβγάς ή μια λεκτική αντιπαράθεση που ίσως να πηγάζει από οικονομικές διαφορές.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι σχέσεις σας με τους συγγενείς σας κάθε άλλο παρά απλή μπορεί να είναι σήμερα. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και μέσα στις δυσκολίες θα καταφέρετε να αντλήσετε θετικά αποτελέσματα αφού δοκιμάζοντας αντισυμβατικές λύσεις στα προβλήματά σας, στο τέλος θα ανακαλύψετε δυνάμεις που δεν ξέρατε ότι κατείχατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Όταν ξοδεύετε χρήματα από τις αποταμιεύσεις σας ή αντίθετα επενδύετε κεφάλαια σε κάποια πρότζεκτ, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Μην υποκύπτετε σε παρορμήσεις της στιγμής ή κάνετε του κεφαλιού σας χωρίς να ψάξετε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ό,τι κι αν προέρχεται από την καρδιά σας σήμερα θα λειτουργήσει σωστά αφού θα είναι αληθινό. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να εκφράσετε τη συναισθηματικότητά σας, τις σκέψεις σας, τη θετική σας αύρα και γενικότερα ό,τι καλό μπορεί να κρύβεται μέσα σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η ευαισθησία σας, η πνευματικότητα και η προσοχή σας θα είναι ιδιαίτερες σήμερα. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά αν τα επιδείξετε κατά τη διάρκεια των προσωπικών σας επαφών και όχι απαραίτητα των δημόσιων συναντήσεων που θα έχετε με άλλους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις πρωινές ώρες με όσα λέτε. Ακόμα και η παραμικρή κουβέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας και να περιπλέξει τη ζωή σας περισσότερο από ποτέ. Εξίσου δύσκολες θα είναι και οι επαφές σας με κάποιους χρηματοδότες σας, συνεργάτες και δημοσίους υπάλληλους. Δείξτε γενναιοδωρία και καλή καρδιά αν έρθετε κοντά σε δικούς σας ανθρώπους.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Είναι μια καλή στιγμή η σημερινή ημέρα αν είστε αυτοαπασχολούμενοι ή έχετε θέση προϊσταμένου στο γραφείο σας, μιας και θα παρουσιαστούν σημαντικές ευκαιρίες για να αλλάξετε προς το καλύτερο τις συνθήκες εργασίας. Τα όσα επιτύχετε θα κερδίσουν τον σεβασμό των άλλων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η σημερινή ημέρα θα σας γεμίσει με μεγάλες ελπίδες. Να είστε προσεκτικοί ωστόσο όταν εκφράζετε την άποψή σας γιατί κάποια πιστεύω σας ίσως να μην έχουν την αποδοχή που θα θέλατε. Όταν είστε σε κατάσταση ευφορίας, ωστόσο, μην παραμελήσετε κάποιες ευθύνες που έχετε και μικρές ενοχλήσεις στην υγεία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Συγγενείς, μέλη της οικογένειάς σας και αδελφικοί φίλοι σας θα κάνουν ό,τι μπορούν σήμερα για να σας δείξουν την υποστήριξή τους. Παρ’ όλα αυτά, εσείς δεν πρέπει να περιορίσετε την εκφραστικότητά σας και τον αυθορμητισμό σας προκειμένου να τους ικανοποιήσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Μην μπλέκεστε σε καβγάδες με τα μέλη της οικογένειας σας αφού μόνο με το να χτίσετε γέφυρες ανάμεσά σας θα καταφέρετε να πετύχετε την υποστήριξή τους. Αν θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση του γάμου σας, μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή κάποιου ειδικού.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για να κάνετε κάποιες ακριβές αγορές, που ωστόσο έχετε πραγματικά ανάγκη. Αν η υγεία σας αντιμετωπίζει προβλήματα, μην τα παραβλέψετε και προσπαθήστε να τα αντιμετωπίσετε. Επίσης, αποφύγετε ό,τι σας προκαλεί στενοχώρια και σας βγάζει από τη ζώνη άνεσής σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Είναι δύσκολο για εσάς τώρα να παραδεχθείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε μάθει να μην έχετε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να δουλεύετε έτσι. Δεν χρειάζεστε κάποια αστρολογική πρόβλεψη για να σας πει ότι αυτή η στάση σας υπονομεύει τον ίδιο σας τον εαυτό.