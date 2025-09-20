Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το πρώτο μισό της ημέρας είναι ιδανικό για δραστηριότητες στο σπίτι που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη φόρμα σας. Όσοι γεννηθήκατε στα μέσα Απριλίου θα διαπιστώσετε ότι η ενασχόληση με το σπίτι διώχνει τη ρουτίνα που σας ενοχλεί.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Οι σχέσεις με τους κοντινούς σας ανθρώπους θα έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Ωστόσο, ενδέχεται η άποψή σας για οικογενειακά ζητήματα να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλήγοντας σε μια πιο σταθερή θέση το βράδυ.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το πρώτο μισό της ημέρας δεν είναι κατάλληλο για την επίλυση νέων προβλημάτων, καθώς οι προσπάθειές σας ίσως δεν αποδώσουν. Επικεντρωθείτε στη ρουτίνα και αυτό θα σας βοηθήσει να νιώσετε μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Μην βιάζεστε το πρωί, καθώς τα περισσότερα θέματα μπορούν να περιμένουν. Εστιάστε στις προσωπικές σας ανάγκες, όπως μια επίσκεψη στους γονείς ή ένα βήμα πίσω από δυσάρεστα ζητήματα για να βρείτε λίγη ηρεμία.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Το πρώτο μισό της ημέρας ενδείκνυται για απομόνωση και ηρεμία, ενώ ενδέχεται να χρειαστείτε περισσότερο ύπνο από το συνηθισμένο. Από το απόγευμα, θα ανακτήσετε ενέργεια για να προχωρήσετε σε ό,τι επιθυμείτε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Το πρωί αποφύγετε να ξεκινήσετε κάτι νέο, καθώς το μυαλό σας θα είναι απασχολημένο με προσωπικά ζητήματα. Σήμερα, οι σχέσεις με τους δικούς σας ανθρώπους, ενδεχόμενα ερωτικά ζητήματα, αλλά και η αίσθηση ασφάλειας θα βρεθούν στο προσκήνιο, επισκιάζοντας τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Στις πρωινές ώρες, αποφύγετε υπερβολικές εκδηλώσεις οικειότητας και αντιδράσεις, καθώς δεν θα εκτιμηθούν από όλους. Σε ενδεχόμενες συζητήσεις με επαγγελματικούς συνεργάτες, επιδείξτε διακριτικότητα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν νιώθετε την ανάγκη να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, προτιμήστε το πρώτο μισό της ημέρας, όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Από το απόγευμα και μετά, θα χρειαστεί να εστιάσετε σε εκκρεμότητες που προκύπτουν.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Εκμεταλλευτείτε τις πρωινές ώρες για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να αντιμετωπίσετε προβλήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Μην απογοητεύεστε, καθώς θα διαπιστώσετε ότι διαθέτετε περισσότερες ικανότητες από όσες πιστεύατε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Οι συζητήσεις με συντρόφους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μια απρόσεκτη κουβέντα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, ορισμένα επιχειρήματα μπορεί να αλλάξουν την οπτική σας, γι’ αυτό αποφύγετε προκαταλήψεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Το πρωί είναι κατάλληλο για εργασίες ρουτίνας, φροντίδα της υγείας και επαφή με αγαπημένα πρόσωπα. Αν η καθημερινότητα φαίνεται μονότονη, αποφύγετε ακραίες αντιδράσεις και περιμένετε να περάσει αυτή η φάση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η σημερινή ημέρα φέρνει αισιοδοξία και χαρά, καθώς διαφαίνεται λύση σε προβλήματα που σας απασχολούσαν. Η ατμόσφαιρα ευνοεί τη χαλάρωση και τη διασκέδαση, ενώ ταυτόχρονα σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε βήματα προς μια νέα κατεύθυνση που μέχρι πρόσφατα διστάζατε να ακολουθήσετε.