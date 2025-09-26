Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Επιτέλους η ένταση υποχωρεί γύρω σας κι εσείς μπορείτε να πάρετε και πάλι μια βαθιά ανάσα. Το πρωί ενδεχομένως να συναντήσετε κάποιες εχθρικές απέναντί σας συμπεριφορές, αλλά όσο η μέρα περνάει τα πνεύματα θα ηρεμούν και εσείς θα μπορείτε να βγείτε από πάνω.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αν έχετε πολλές δουλειές να κανονίσετε σήμερα, σηκωθείτε πολύ πρωί και πέστε με τα μούτρα στις υποχρεώσεις. Σ’ αυτό το διάστημα θα έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε πιο ήρεμα τις καταστάσεις και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις ώστε να δείτε στο τέλος της ημέρας φως στο τούνελ.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Το πρωί θα είστε τόσο δυνατοί που θα μπορείτε να κινήσετε ακόμα και βουνά. Κάτι το πάθος σας, κάτι ο εκρηκτικός χαρακτήρας σας και θα είστε στην κατάλληλη θέση για να κάνετε επιτέλους τα σχέδιά σας πραγματικότητα. Γι’ αυτό αν κάνετε προπονήσεις σε κάποιο σπορ ή γενικά ασκείστε, φροντίστε να φορέσετε τα αθλητικά σας νωρίς νωρίς.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ολη την ημέρα θα είστε σε συχνή επαφή με το σπίτι και την οικογένειά σας. Εχει μια λογική αυτή η στάση αφού θα προκύψουν πολλά έκτακτα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αμέσως. Αν είχατε κάποιες διαμάχες χθες το βράδυ, η επήρειά τους θα κρατήσει μέχρι αργά το μεσημέρι.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Το πρώτο μισό της ημέρας δεν θα έχετε καμία αφορμή για να καθίσετε στο γραφείο σας με τα χέρια σταυρωμένα και να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Η ημέρα σας ίσως ξεκινήσει με ένα επαγγελματικό ταξίδι ή μια υποχρεωτική μετακίνηση ώστε να διευθετήσετε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την καριέρα σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από τις επαφές που κάνατε στο παρελθόν και για ακόμα μία φορά θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Μη χρονοτριβείτε, πέστε με τα μούτρα στη δουλειά και θα δείτε ότι σιγά σιγά όλα θα μπουν σε μια τάξη.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Με το που ανοίξετε το μάτι σας το πρωί, θα αισθανθείτε μια μεγάλη ανάγκη να είστε δραστήριοι και να αξιοποιήσετε όσο καλύτερα μπορείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν μέσα στο 24ωρο. Αν κάποιος κάνει το λάθος να σας αδικήσει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το μένος σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να πάρετε αποφάσεις σήμερα μόνοι σας χωρίς να συμβουλευτείτε κάποιον οικείο σας, που να γνωρίζει τα θέματα τα οποία διαχειρίζεστε πολύ καλύτερα. Μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει θα σας βοηθήσει να βγάλετε αρκετά συμπεράσματα.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οσο και αν δεν είναι της φύσης σας, δείξτε το ενδιαφέρον σας για το πρόσωπο των δικών σας ανθρώπων με μεγαλύτερη θέρμη. Αν κάποιος σας κατηγορεί για κάτι, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να του εξηγήσετε για ποιον λόγο λειτουργείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ημέρα δεν θα δώσει ιδιαίτερους λόγους για να χαρείτε. Ακόμα και αν βγείτε νικητές σε μια αναμέτρηση, το τίμημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που μπορεί να έχετε κατά νου.

Μήπως ήρθε ο καιρός να φέρετε τα πάνω κάτω στη ζωή σας και να πάρετε μια ανάσα φρέσκου αέρα;

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η δυναμιτισμένη ατμόσφαιρα σήμερα θα βγάλει στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα που σας απασχολούν τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, μην το βλέπετε ως κακό όλο αυτό, αφού έτσι θα έχετε τη δυνατότητα παράλληλα να κάνετε μεγάλη επίδειξη των δυνατοτήτων σας

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ημέρα ενδεχομένως να ξεκινήσει με πολύ σημαντικά γεγονότα που θα επηρεάσουν τόσο τη συμπεριφορά σας όσο και τα επόμενα βήματά σας. Αν αντιμετωπίζετε κάποια μπλεξίματα με

τον νόμο, όλα θα είναι παροδικά.