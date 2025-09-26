Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Ακόμα κι αν δεν είστε υπέρμαχοι της αυστηρής πειθαρχίας, στην αρχή της ημέρας θα πρέπει να την ακολουθήσετε. Ετσι, είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε ευλαβικά ένα πρόγραμμα τόσο στη δουλειά σας όσο και στις ιδιωτικές σας κινήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα απρόοπτα και να προσαρμοστείτε ανάλογα στις […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει καθημερινά τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια και δίνει πρακτικές συμβουλές για την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα, σύμφωνα με τα άστρα, ορισμένα ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν περισσότερη υπομονή, ενώ άλλα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σημαντικά βήματα σε σχέσεις και δουλειά. Η Βίκυ […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Πρόκειται για μια ευνοϊκή ημέρα για να εξάγετε σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με την καθημερινότητά σας. Παράλληλα, σας δίνεται η ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να δημιουργήσετε χρήσιμες γνωριμίες με άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Στρέψτε την προσοχή σας στα οικονομικά σας, […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη:
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα είναι προτιμότερο να απαντήσετε λεκτικά σε τυχόν προκλήσεις παρά να αντιδράσετε παρορμητικά. Έτσι, θα αποδείξετε το θάρρος, τον ενθουσιασμό και το πάθος που σας χαρακτηρίζουν. Εάν κάποιος επιχειρήσει να σας συγκρατήσει, προσπαθήστε να μην το εκλάβετε αρνητικά. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μπορεί να αισθανθείτε σήμερα ότι […]