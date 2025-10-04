Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προβλέπεται επιτυχής, αρκεί να παραμείνετε σε εγρήγορση, κυρίως στο πρώτο μισό της. Οι Κριοί του Μαρτίου ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολίες που θα επηρεάσουν τη φήμη τους, γι’ αυτό κινηθείτε με σύνεση.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι επαγγελματικές ή οργανωτικές δυσκολίες δεν πρέπει να σας ανησυχούν ιδιαίτερα. Οι αλλαγές γύρω σας θα έχουν περιορισμένη επίδραση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε ένα ήρεμο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η στήριξη από έναν χαρισματικό σύντροφο θα αποδειχθεί πολύτιμη σήμερα. Εκμεταλλευτείτε τη βοήθειά του με σύνεση και μην αφήσετε μικροπαρανοήσεις να επηρεάσουν τη μεταξύ σας συνεργασία.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ημέρα φέρνει προκλήσεις και δοκιμασίες. Προσπαθήστε να περιορίσετε την υπερβολική συναισθηματικότητα και να επικεντρωθείτε στην ουσία των πραγμάτων, καθώς σημαντικές αλλαγές θα αγγίξουν το σπίτι και την οικογένειά σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι τολμηρές σας ιδέες μπορεί να μην τύχουν της αποδοχής που περιμένετε. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε αντιδράσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το κλίμα στις σχέσεις σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ημέρα ενδέχεται να φέρει εντάσεις με φίλους, συγγενείς ή σύντροφο. Ακόμη και οι σχέσεις με τα παιδιά σας μπορεί να δοκιμαστούν, ενώ καλό είναι να αποφύγετε μεγάλες αγορές λόγω πιθανών οικονομικών επιπλοκών.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Όσοι είναι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να περάσουν ένα καθοριστικό Σαββατοκύριακο. Το μέλλον μιας συνεργασίας, ενός γάμου ή της οικογενειακής σας ζωής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις που θα κάνετε το προσεχές διήμερο.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η ημέρα απαιτεί αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα σε κάθε σας επαφή. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες των συζητήσεων και προσπαθήστε να αποφύγετε παρεξηγήσεις που μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η τύχη και τα άστρα είναι στο πλευρό σας, βοηθώντας σας να ξεπεράσετε ακόμη και τα πιο σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, στις ερωτικές σας σχέσεις ενδέχεται να προκύψουν περίπλοκες καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η οικογενειακή σας ζωή θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο, προκαλώντας άγχος και εσωτερικά διλήμματα. Οι Δεκέμβριοι Αιγόκεροι θα χρειαστεί να ισορροπήσουν ανάμεσα στις προσωπικές τους ανάγκες και σε εκείνες των αγαπημένων τους προσώπων.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οι κοινωνικές σας επαφές αναπτύσσονται σταδιακά, προσφέροντάς σας νέες ευκαιρίες για συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Προσέξτε όμως, καθώς ορισμένες απόψεις σας μπορεί να συγκρουστούν με τα πιστεύω των άλλων.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αν επιδιώκετε να αποκτήσετε κάτι αξιόλογο σήμερα, θα χρειαστεί να επενδύσετε σημαντικά. Ρυθμίστε τα οικονομικά σας με προσοχή, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.