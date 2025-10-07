Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Το πρώτο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό. Ωστόσο, κάποια απρόβλεπτα εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα σε ζητήματα εργασίας, υποχρεώσεων ή υγείας. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας για να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μην επικεντρώνεστε στις σημερινές αποτυχίες ή στα λάθη, καθώς δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σας ικανότητες. Οι εξελίξεις στην καθημερινότητα ίσως πάρουν απρόβλεπτη τροπή, απαιτώντας από εσάς περισσότερη δράση για να διατηρήσετε την ισορροπία σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η αρχή της ημέρας θα είναι έντονη και μάλλον αγχώδης, χωρίς να σας εμπνέει για νέα ξεκινήματα. Αποφύγετε πρωτοβουλίες που μπορεί να σας φέρουν σε δύσκολη θέση ή συνεργασίες που δεν δείχνουν να προχωρούν.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αν θέλετε οι προσπάθειές σας να αποδώσουν, αφήστε στην άκρη τον εγωισμό και λάβετε υπόψη τις απόψεις των άλλων. Το πρώτο μισό της ημέρας κάθε νέα αρχή, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, θα αντιμετωπίσει εμπόδια που απαιτούν υπομονή.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Θα σας είναι δύσκολο να χαλαρώσετε, όμως αν βρείτε μια παρέα που σας γεμίζει χαρά, μην αισθάνεστε ενοχές. Είναι φυσιολογικό να αναζητάτε στιγμές αναψυχής στην καθημερινότητά σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Αν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε κάτι νέο στη δουλειά, προτιμήστε να το κάνετε από τα μέσα της ημέρας, όταν οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές. Το πρωί ασχοληθείτε με υποθέσεις ρουτίνας, όπως η τακτοποίηση του σπιτιού ή επισκέψεις σε γιατρούς με κοντινά σας πρόσωπα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Κατά τη διάρκεια της ημέρας η σκέψη σας θα είναι απορροφημένη από ευθύνες και εκκρεμότητες, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για διασκέδαση ή ξεκούραση. Οι επαφές και η επικοινωνία με τους άλλους το πρώτο μισό της ημέρας δεν θα αποδώσουν, καθώς οι συζητήσεις δύσκολα θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τα άστρα σάς προτρέπουν να κάνετε μια ανακεφαλαίωση όσων έχετε αφήσει ημιτελή. Εστιάστε σε θέματα επικοινωνίας, εκπαίδευσης, γραφειοκρατίας και εμπορίου, που θα παρουσιάσουν βελτίωση από το απόγευμα και μετά. Μην αφήσετε μικρά εμπόδια να σας αποθαρρύνουν.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Το πρωί η διάθεσή σας δεν θα είναι στα καλύτερά της, ενώ κάποιες απρόσμενες εξελίξεις ίσως ανατρέψουν τα σχέδιά σας. Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένες σχέσεις σας περνούν φάση μετασχηματισμού, αντιμετωπίστε το χωρίς φόβο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Προτιμήστε να κινηθείτε με τον δικό σας ρυθμό σήμερα. Παρατηρήστε προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σας, καθώς κάποιες περίεργες καταστάσεις θα σας αναγκάσουν να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες. Αυτή η στάση θα αποδειχθεί ωφέλιμη.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η δουλειά φαίνεται να συσσωρεύεται και αυτό θα σας κάνει λιγότερο αισιόδοξους για την εξέλιξη της ημέρας. Ως το μεσημέρι ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις ή διαφωνίες με προϊσταμένους, συνεργάτες ή κοντινά σας πρόσωπα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Από νωρίς το πρωί ίσως βρείτε αφορμές για να εκνευριστείτε με άτομα του στενού σας περιβάλλοντος. Όσοι γεννηθήκατε τον Φεβρουάριο θα τείνετε να παίρνετε τα πράγματα πολύ προσωπικά, δυσκολευόμενοι να διακρίνετε αν τα γεγονότα είναι πραγματικά ή διογκωμένα στο μυαλό σας.