Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προβλέπεται επιτυχής, αρκεί να παραμείνετε σε εγρήγορση, κυρίως στο πρώτο μισό της. Οι Κριοί του Μαρτίου ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολίες που θα επηρεάσουν τη φήμη τους, γι’ αυτό κινηθείτε με σύνεση. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι επαγγελματικές ή οργανωτικές δυσκολίες δεν πρέπει να σας ανησυχούν ιδιαίτερα. […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δύσκολα θα καθίσετε σε μια γωνία ακίνητοι αφού θα θέλετε συνεχώς να είστε σε κίνηση. Το καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν να μείνετε μακριά από αγγαρείες που ενδεχομένως θα θελήσουν πολλοί να σας φορτώσουν. Μπορεί καλύτερα να αφοσιωθείτε στο διάβασμα, στην απόκτηση νέων γνώσεων ή ακόμα και σε πνευματικές […]
