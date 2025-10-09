Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προβλέπεται έντονη και γεμάτη συναισθήματα. Φροντίστε όμως να μη θολώσει η κρίση σας και να μην επηρεαστεί η δημιουργικότητά σας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το επιθυμητό.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι κοινές εμπειρίες και οι στόχοι θα σας φέρουν πιο κοντά στον σύντροφό σας. Αν προκύψει συζήτηση για το μέλλον της σχέσης, δείξτε ψυχραιμία και καθησυχάστε τον, αφού δεν διανύετε περίοδο κρίσης.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Το ενδιαφέρον σας για νέες συνεργασίες και επικοινωνία θα είναι αυξημένο. Αυτό θα σας οδηγήσει σε πρόοδο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά αποφύγετε βιαστικά συμπεράσματα πριν αξιολογήσετε σωστά τις προτάσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα θα βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να εντυπωσιάσετε τον σύντροφό σας και να λύσετε χρόνια προβλήματα. Παράλληλα, θα καταφέρετε να στηρίξετε ουσιαστικά τα παιδιά σας στις υποχρεώσεις τους.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Αποφύγετε τις εντάσεις στο σπίτι που μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις θυμού. Αν περιμένετε κάποιο οικονομικό όφελος από τη σχέση σας, προτιμήστε να το κρατήσετε για τον εαυτό σας ώστε να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Οι έντονες σκέψεις σας θα σας ωθήσουν να δείτε τη ζωή από διαφορετική οπτική. Έτσι, θα μπορέσετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά απρόοπτες καταστάσεις στο σπίτι και στην οικογένεια.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Με επιμονή και προσπάθεια θα καταφέρετε σήμερα να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας ζητήματα. Αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν, καθώς έχετε συμβάλει κι εσείς στη διαμόρφωση της τωρινής κατάστασης.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η ημέρα ευνοεί την ενίσχυση της προσωπικής σας ζωής και την ανάπτυξη βαθύτερων συναισθημάτων για τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μη φοβάστε να εκφράσετε όσα νιώθετε και να κάνετε μια ειλικρινή ενδοσκόπηση.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αποφύγετε σήμερα την πολυκοσμία και αφιερώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Η απομόνωση θα σας βοηθήσει να ισορροπήσετε συναισθήματα και σκέψεις, κατανοώντας καλύτερα τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Είναι κατάλληλη στιγμή να αποχαιρετήσετε μεγαλόπνοα αλλά μη ρεαλιστικά σχέδια για το μέλλον. Αν και η προσκόλλησή σας σε αυτά είναι ισχυρή, χρειάζεται να αφήσετε χώρο για έναν νέο αέρα στην καθημερινότητά σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Σήμερα θα θελήσετε να επανεξετάσετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Ωστόσο, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και οι ασυνήθιστες ιδέες μπορεί να σας μπερδέψουν, γι’ αυτό κινηθείτε προσεκτικά.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αφεθείτε στα συναισθήματά σας και εκφράστε τον ρομαντισμό σας με αυθορμησία. Δείξτε την αγάπη σας στα κοντινά πρόσωπα, αλλά μην απομακρυνθείτε από την πραγματικότητα, γιατί η επιστροφή θα είναι απότομη.