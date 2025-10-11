ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Θα έχετε σήμερα αρκετές επιτυχίες αλλά προκειμένου να τα καταφέρετε αναίμακτα, θα πρέπει το πρώτο μισό της ημέρας να είστε συνεχώς σε εγρήγορση. Όσοι είστε γεννημένοι μέσα στον Μάρτιο θα τα βρείτε λίγο δύσκολα και το αποτέλεσμα της μάχης που θα δώσετε θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη φήμη σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οργανωτικές ή επαγγελματικές δυσκολίες μαζί με επιπλοκές σε μακροχρόνιες σχέσεις δεν πρέπει να σας απασχολούν τώρα. Οι αλλαγές θα σας επηρεάσουν έμμεσα, χωρίς να σας βάλουν σε επιπλέον μπελάδες. Γενικότερα, το Σαββατοκύριακό σας θα κυλήσει ήρεμα, οπότε απολαύστε το όσο περισσότερο μπορείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η υποστήριξη από έναν χαρισματικό σύντροφο είναι δεδομένη σήμερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς, είναι να είστε κοντά του και να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια που θα σας παρέχει με συνετό τρόπο. Δεν πρέπει να δώσετε σημασία σε τυχόν μικρολαθάκια που θα προκύψουν σε δράσεις που κάνετε από κοινού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περάσετε αρκετές δοκιμασίες. Προσπαθήστε να βάλετε στην άκρη τα αδύνατα στοιχεία σας όπως η τάση σας για ονειροπόληση, η αδράνεια και η υπερβολική συναισθηματικότητα και σφίξτε τα δόντια. Σημαντικές αλλαγές θα συμβούν τώρα στο σπίτι, την οικογένεια και τον γάμο σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι τολμηρές ιδέες σας δεν θα γίνουν δεκτές με θετικά σχόλια από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας, κάτι που θα σας κάνει να δυσανασχετήσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας όσο περισσότερο γίνεται και μην αφήνετε περιθώρια σε αντιπερισπασμούς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Η ημέρα ίσως σας φέρει προβλήματα με τους φίλους, τους συγγενείς ή και τον σύντροφό σας. Ακόμα και με τα παιδιά σας, η σχέση σας θα είναι κάπως τεταμένη. Η πιθανότητα οικονομικών επιπλοκών θα είναι αυξημένη τώρα, οπότε προσπαθήστε να μην κάνετε μεγάλες αγορές.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Όσοι είναι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο, θα περάσουν ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο. Το μέλλον μιας συνεργασίας, ενός γάμου, της οικογενειακής σας ζωής, αλλά και της προσωπικής σας φήμης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις που θα κάνετε σήμερα και αύριο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Σήμερα θα πρέπει να είστε αποφασιστικοί, σκληροί και υπεύθυνοι σε όλες τις επαφές σας. Όσο σημαντικό είναι το πρώτο με το οποίο επικοινωνείτε, τόση προσπάθεια πρέπει να καταβάλετε ώστε να πάνε όλα καλά και να μην υπάρξουν επιπλοκές μεταξύ σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Μπορείτε σήμερα να βασιστείτε στην υποστήριξη που θα λάβετε από την καλή σας τύχη αλλά και τα άστρα. Ετσι, θα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα ακόμα και με τα πιο σοβαρά προβλήματα. Περίπλοκες καταστάσεις θα δημιουργηθούν στις ερωτικές σας σχέσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τα γεγονότα στην οικογενειακή σας ζωή θα είναι σημαντικά σήμερα και θα σας γεμίσουν με άγχος. Ειδικότερα, όσοι είστε γεννημένοι τον Δεκέμβριο θα βρεθείτε σε δίλημμα ανάμεσα σε πράγματα που ικανοποιούν τις δικές σας ανάγκες και σε αυτές που προέρχονται από τα

αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Οι κοινωνικές σας επαφές σήμερα θα αναπτυχθούν σταδιακά. Θα έχετε πολλές ιδέες να συζητήσετε με τους άλλους τώρα, αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτές ίσως να έρχονται σε αντίθεση με τα πιστεύω των ανθρώπων που έχετε απέναντί σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Άν θέλετε να αποκτήσετε κάτι σημαντικό που αξίζει σήμερα θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να το πληρώσετε ακριβά. Έτσι, καλό θα ήταν να ρυθμίσετε τα έξοδά σας με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει η τσέπη σας να αντέξει ένα μεγάλο ποσό και στο τέλος της ημέρας να μη μείνετε ταπί και καθόλου ψύχραιμοι.