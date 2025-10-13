Άστρα

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή αν θέλετε να μελετήσετε, να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας, να έχετε επαφές με το εξωτερικό ή απλώς να επεκτείνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα ταξίδι, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε όλες τις λεπτομέρειές του χωρίς κάποιος να έρθει να σας […]