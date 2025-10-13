Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Η ενέργειά σας είναι αυξημένη και δύσκολα θα μείνετε αδρανείς. Αποφύγετε να αναλάβετε αγγαρείες και αφιερώστε χρόνο σε δραστηριότητες που τροφοδοτούν το πνεύμα σας, όπως το διάβασμα ή η απόκτηση νέων γνώσεων. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε ασυνήθιστα θέματα και νέες μορφές μάθησης. […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προβλέπεται έντονη και γεμάτη συναισθήματα. Φροντίστε όμως να μη θολώσει η κρίση σας και να μην επηρεαστεί η δημιουργικότητά σας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το επιθυμητό. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι κοινές εμπειρίες και οι στόχοι θα σας φέρουν πιο κοντά στον […]
ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή αν θέλετε να μελετήσετε, να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας, να έχετε επαφές με το εξωτερικό ή απλώς να επεκτείνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα ταξίδι, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε όλες τις λεπτομέρειές του χωρίς κάποιος να έρθει να σας […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Το πρώτο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό. Ωστόσο, κάποια απρόβλεπτα εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα σε ζητήματα εργασίας, υποχρεώσεων ή υγείας. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας για να τα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μην επικεντρώνεστε στις σημερινές αποτυχίες ή στα λάθη, καθώς δεν αντικατοπτρίζουν […]