ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Δεν είναι καλή ιδέα να έχετε μια απρόσεκτη προσέγγιση στα επαγγελματικά σας θέματα σήμερα. Μη σας αποσπάσουν την προσοχή τα όσα συμβαίνουν δίπλα σας, ακόμα κι αν ένας από τους συναδέλφους σας χρειάζεται απελπισμένα τη βοήθειά σας. Αν δεν τελειώσετε όσα θέματα έχετε αναλάβει, μην επεκταθείτε σε νέα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θα σας χαρακτηρίσει ο υπερβολικός συντηρητισμός σήμερα, μιας και θα βλέπετε τα πάντα υπό την οπτική των προσωπικών σας συμφερόντων. Θα πείτε «όχι» σε μια πρόταση που θα σας κάνει ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, με αποτέλεσμα να δείτε μια αρνητική εξέλιξη στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα κουβαλάτε σήμερα την ευθύνη τού να μην αποτύχετε στη δουλειά σας, κάτι που θα σας στοιχειώσει. Θ’ αρχίσετε να βλέπετε ό,τι εκκρεμότητα έχετε στο γραφείο σαν μια κουραστική υποχρέωση που δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε. Μήπως ήρθε η στιγμή για ν’ αλλάξετε τρόπο σκέψης;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα ξοδέψετε την ημέρα κινούμενοι μεταξύ εξαιρετικά άβολων καταστάσεων. Στη δουλειά θα σας δώσουν ένα εξαιρετικά περίπλοκο και χρονοβόρο πρότζεκτ, που δεν είναι και σίγουρο ότι μπορείτε να φέρετε εις πέρας. Το χειρότερο όλων είναι ότι θα προδώσει την εμπιστοσύνη σας ένας δικός σας άνθρωπος.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θα πρέπει να κάνετε ένα ιδιαίτερα κουραστικό ταξίδι σήμερα. Ο χρόνος που θα ξοδέψετε στον δρόμο θα σας φανεί σαν μαρτύριο, μιας και θα έχετε παρέα που δεν την έχετε επιλέξει και δεν είναι διόλου ευχάριστη. Καθώς είστε όμως εξαιρετικά ευγενικά άτομα, θα υπομείνετε αυτό το μαρτύριο ήσυχα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα είναι μια καλή στιγμή για να βάλετε τέλος στις κακές σας συνήθειες. Θ’ αποφασίσετε να ξεκινήσετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, όπου θα μείνετε μακριά από πράγματα που δεν σας ωφελούν, όπως το τσιγάρο ή το αλκοόλ.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα περάσετε τη μέρα σας τώρα κάνοντας αρκετά έντονα πράγματα. Στη δουλειά θα σφραγίσετε μια συμφωνία με αυστηρούς όρους που το αφεντικό σας σάς είχε ζητήσει εδώ και καιρό. Στην τελική ευθεία, θα τα δώσετε όλα προκειμένου να μην απογοητεύσετε κανέναν και να περάσει το δικό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η γοητεία σας θα χτυπήσει κόκκινο σήμερα. Το αντίθετο φύλο δεν θα μπορέσει να αγνοήσει αυτό το στοιχείο, με αποτέλεσμα να σας υποδέχονται με θετικά σχόλια όπου κι αν πηγαίνετε. Προσπαθήστε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε όλον αυτό τον θόρυβο γύρω από το όνομά σας προκειμένου ν’ αυξήσετε τη δημοφιλία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα σας χαρακτηρίζει η φειδώ σας σήμερα. Έτσι, όταν πρόκειται για ψώνια, θ’ αποφασίσετε να πάρετε μόνο ό,τι σας είναι πραγματικά απαραίτητο και ειδικότερα αν είναι σε προσφορά. Επίσης, κρίνετε και με βάση τον χώρο που θα σας πιάσει γιατί η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σας είναι φορτωμένο αρκετά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα αντιδράτε άσχημα στην κριτική σήμερα. Όταν το αφεντικό σας σάς ρίξει κάποιες ευθύνες για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπόνηση ενός πρότζεκτ, είναι καλό να είστε όσο πιο μαζεμένοι γίνεται για να αποφύγετε τα χειρότερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θ’ αφιερώσετε την ημέρα σας στο να αλλάξετε κάτι μεγάλο στον τρόπο σκέψης σας και κυρίως στις καθημερινές σας ασχολίες. Ξεκινήστε με μικρά βήματα. Όπως το να απαλλαχθείτε από όλα τα πράγματα που δεν χρειάζεστε πια στο σπίτι. Μετά μπορείτε να προχωρήσετε στους ανθρώπους που δεν έχουν χώρο πια στην καρδιά σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Δεν είναι φρόνιμο από μέρους σας σήμερα να μπλεχτείτε σ’ έναν καβγά με κάποιο όργανο της τάξης. Στο σπίτι, αντιμετωπίστε με υπομονή τις ανατροπές που σας φέρνει ο σύντροφος ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα.