Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Οι σημερινές σας πρωτοβουλίες θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Είναι ευνοϊκή ημέρα για αγορές ή για κοινωνικές εξόδους. Συνδυάστε τις ανάγκες σας με ευχάριστες στιγμές και καλή παρέα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι γύρω σας θα δείξουν καλή διάθεση απέναντί σας, κάτι που θα ενισχύσει τη φήμη και την εικόνα σας. Ανταποδώστε με ευγένεια και σεβασμό και θα δείτε πως θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για το μέλλον.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μην αναλαμβάνετε σήμερα ευθύνες για ζητήματα που δεν γνωρίζετε επαρκώς, γιατί δύσκολα θα βρείτε υποστήριξη. Ωστόσο, μια απρόσμενη εξέλιξη θα σας χαροποιήσει και θα σας δώσει νέα προοπτική.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται και οι γύρω σας σπεύδουν να σας βοηθήσουν. Ακόμη και όσοι μέχρι τώρα ήταν επιφυλακτικοί απέναντί σας, αλλάζουν στάση και δείχνουν την εκτίμησή τους.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η ημέρα είναι ευνοϊκή για τα σχέδιά σας, τα οποία θα εξελιχθούν όπως τα έχετε προγραμματίσει. Προσπαθήστε μόνο να διαχειριστείτε το άγχος σας, ώστε να μην πιέζετε ανθρώπους που σας στηρίζουν.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Ακόμα και τα πιο δύσκολα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με λίγη διπλωματία και καλή διάθεση. Δείξτε κατανόηση και πείτε έναν καλό λόγο στους γύρω σας – η θετική σας στάση θα βελτιώσει άμεσα το κλίμα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η σημερινή ημέρα προμηνύει σημαντικές επιτυχίες, όμως καλό είναι να αναγνωρίσετε πως αυτές οφείλονται κυρίως στη στήριξη φίλων και συντρόφων. Μην ξεχνάτε να δείχνετε την ευγνωμοσύνη σας σε όσους σας βοηθούν.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Ακόμα και οι πιο απλές εργασίες της καθημερινότητας μπορούν να γίνουν με φροντίδα και θετική διάθεση. Αντιμετωπίστε τις υποχρεώσεις του σπιτιού με καλή ενέργεια και θα δείτε πως όλα θα κυλήσουν πιο ευχάριστα. Δώστε προσοχή στην υγεία σας και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη ξεκούραση.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η διάθεσή σας σήμερα θα είναι γιορτινή και χαλαρή. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσετε πίσω τα προβλήματα και να απολαύσετε στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης με τους αγαπημένους σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ατμόσφαιρα στο σπίτι θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα. Μην επιβαρύνετε το μυαλό σας με έγνοιες και αφιερώστε χρόνο στην οικογένειά σας, απολαμβάνοντας πολύτιμες στιγμές ηρεμίας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η συναναστροφή με αγαπημένα πρόσωπα θα σας γεμίσει χαρά. Αν επιδιώκετε την επίτευξη κάποιου στόχου, μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά τους – η συνεργασία θα αποδώσει καρπούς.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι οικογενειακές σχέσεις γίνονται πιο θερμές και αρμονικές. Αν καταφέρετε να τακτοποιήσετε και τις οικονομικές σας εκκρεμότητες, θα απολαύσετε ακόμη περισσότερο την ηρεμία του σπιτιού και την αγάπη των δικών σας ανθρώπων.