ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αυτή είναι η στιγμή που ό,τι σας έχει προκαλέσει σύγχυση μπορεί να μπει σε τάξη ή να εκκαθαριστεί. Τα ηνία του ελέγχου είναι στα χέρια σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αλλάξετε μια μπερδεμένη κατάσταση και ο δρόμος σας θα ανοίξει διάπλατα.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Βάλτε τα πόδια σας κάτω και να είστε δυνατοί. Είστε ευτυχείς στη δουλειά σας και η διάθεσή σας θα βελτιωθεί κι άλλο αν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω. Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας σας βγαίνει στην επιφάνεια και τα κοινωνικά γεγονότα καταλαμβάνουν το μυαλό σας και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία ή τις διακοπές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μπορείτε να αρχίσετε να ξαναχτίσετε σε πιο γερά θεμέλια τη ζωή σας και να μην επιτρέψετε να επαναληφθούν δύσκολες καταστάσεις. Είστε στο στοιχείο σας όταν αναλαμβάνετε τις προσπάθειες της ομάδας και ενδιαφέρεσθε να δείτε αν ο καθένας τραβά προς την ίδια κατεύθυνση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο να κάμψετε τις αντιστάσεις των άλλων ανθρώπων σήμερα. Αν θέλετε να τους αλλάξετε άποψη, μπορείτε να είστε πειστικοί. Αν θέλετε σαφείς απαντήσεις, μπορείτε να φέρετε τα πράγματα στο φως. Αυτή είναι σημαντική ημέρα για την εργασία ή τις δραστηριότητες της οικογένειάς σας.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Αφήστε το παρελθόν στη θέση του και προχωρήστε στο μέλλον. Παίρνετε θάρρος να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που παλεύετε καιρό. Σας βοηθούν και οι συναρπαστικές νέες ιδέες που κατεβάζετε. Προωθήστε τα ζητήματα των κατοικίδιων ζώων σας ενώ είστε φορτωμένοι με ζήλο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Εχετε πάρει τώρα ένα πολύτιμο μάθημα και δεν θα σας αλιεύσουν πληροφορίες κατά τον ίδιο τρόπο και πάλι. Εχετε τη δύναμη να δείτε αυτό το ένα που σας καίει μέχρι το τέλος; Στην πραγματικότητα, είναι απλώς ένα ζήτημα που περιμένει εκεί μέχρι να τακτοποιήσετε τις τελευταίες εκκρεμότητες.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Αυτή μπορεί να είναι μια μέρα ισχυρών εμπειριών. Είστε πολύ πειστικοί, ασκώντας μια λεπτή πίεση ώστε να κινηθούν οι σύντροφοί σας στον δικό σας τρόπο σκέψης. Εχετε το δίκιο με το μέρος σας, καθώς και καλή στρατηγική. Να είστε έτοιμοι να συμβιβαστείτε πού και πού.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Συνδυάστε μια ζεστή και φιλική προσέγγιση με την ένταση των συναισθημάτων σας. Ξαφνικά νιώθετε ως ισχυρότερη προσωπικότητα, σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Φροντίστε το σώμα σας σαν μια μηχανή που χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αυτό είναι ώρα για επιπολαιότητες σήμερα. Σκεφτείτε τα πράγματα βαθιά και σωστά κάτω από την επιφάνεια. Εκεί θα αποκαλύψετε ένα ισχυρότερο νόημα στη ζωή σας και θα βοηθηθείτε να βρείτε νέες απαντήσεις. Προτιμήστε να είστε αυθόρμητοι γιατί δεν θα είστε σε θέση να ηρεμήσετε και να ακολουθήσετε τις διαταγές εύκολα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μια κατάσταση που παλεύετε αρχίζει πραγματικά να προχωράει τώρα. Πρέπει να έχετε ένα αίσθημα ικανοποίησης, διότι η επιμονή σας αποδίδει καρπούς. Μπορεί να λαχταρήσετε να αποκτήσετε ρίζες, σαν να ανήκετε σε οικείο χώρο με ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε πιο χαλαροί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οσο και να προσπαθείτε σήμερα θα φτάσετε σε μια ανηφόρα που δεν θα πρέπει να αγωνιστείτε να την ανεβείτε. Περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενα και τηλεφωνικές κλήσεις θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση. Πολλές διαδρομές μικρών αποστάσεων θα σας κρατήσουν σε πλήξη.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Με την Αφροδίτη σε δύσκολη όψη με το ζώδιό σας, ομαδικές δραστηριότητες ευνοούνται στην εργασία. Μόλις πάρετε κοινούς στόχους με άλλους, τότε όλα λειτουργούν καλά. Αν προσπαθήσετε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας μπορεί να αποτύχετε.