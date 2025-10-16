Με σκορ 88-73, η Φενέρμπαχτσε πήρε σπουδαία νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου, και βρήκε ξανά τον δρόμο προς τις νίκες. Στο δεύτερο μέρος, οι Τούρκοι ανέβασαν στροφές επιθετικά και έχτισαν διαφορά ασφαλείας.

Η σημαντική απουσία του Χόρτον-Τάκερ εμπόδισε τους Τούρκους να βρουν σταθερότητα στην επίθεσή τους, ενώ οι «βαυαροί» δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την ροή του παιχνιδιού, καθώς δεν είχαν απαντήσεις όταν η Φενέρ ανέβασε πίεση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιάντουνεν με 15 πόντους (5/6 τρίποντα), ενώ ο Γουίλμπεκιν επέστρεψε δριμύτερος με 14 πόντους και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 37-32, 62-46, 88-73

Η Φενέρμπαχτσε ξαναβρήκε τον δρόμο προς τις νίκες και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη απο τόσο νωρίς, παρά το μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν.