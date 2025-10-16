Η Dubai BC κατάφερε να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στη διοργάνωση, «εκτελώντας» την Μπαρτσελόνα με σπουδαίες εμφανίσεις από τους δύο «πυλώνες» της: τον Πετρούσεφ, που τελείωσε με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, και τον Μπέικον, που πρόσθεσε άλλους 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντισταθεί — ο Σενγκέλια και ο Μπριθουέλα πέτυχαν από 19 πόντους — όμως στο τέλος δεν είχαν τις λύσεις να ανατρέψουν το νικηφόρο μομέντουμ της ομάδας του Γιούριτσα Γκόλεματς.

Η Dubai μπήκε δυνατά, πήρε προβάδισμα νωρίς και το διατήρησε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε την πίεση στην άμυνα και αιφνιδίασε με μακρινά σουτ. Με ψυχραιμία στο τέλος, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Με τη νίκη αυτή, η Dubai ισοφαρίζει τη Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία (3-2) και στέλνει μήνυμα ότι ήρθε για να μείνει.

Nothing better than beautiful ball movement in slow-mo 😍@EuroLeague pic.twitter.com/BJSqxUMVlz — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 16, 2025

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78