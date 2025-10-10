O Oλυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ντουμπάι BC (21:15) στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Σε ενα παιχνίδι που οι απουσίες είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τους πειραιώτες καθώ στους Μακκίσικ και Έβανς προστέθηκε και ο Γουόκαπ,

με τον Γιώργο Μπαρτζοκα να εχει να διαχειριστεί άλλο ένα θέμα καθώς αμφίβολος είναι και ο Εβαν Φουρνιε και οι λύσεις που έχει είναι περιορισμένες.

Από την πλευρά του ο Χολ αντιμετωπίζει ίωση, αλλά αναμένεται να βρεθεί κανονικά στην 12άδα.

Από την άλλη η ομάδα του Γκόλεματς δεν θα έχει στη διάθεση της τον Ντζάναν Μούσα ,βασικό γρανάζι της ομάδας.