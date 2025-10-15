Το Netflix ανακοίνωσε ότι το νέο ντοκιμαντέρ «Being Eddie», αφιερωμένο στον εμβληματικό κωμικό και ηθοποιό Έντι Μέρφι (Eddie Murphy), θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άνγκους Γουόλ (Angus Wall), γνωστός για τη δουλειά του σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι». Όπως σημειώνεται, κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του ούτε εντάχθηκε στο καστ του “Saturday Night Live” αμέσως μετά το λύκειο. Επισημαίνεται επίσης πως «κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ».

Το «Being Eddie» επιχειρεί να φωτίσει τον μοναδικό συνδυασμό εκρηκτικής γοητείας, στοχευμένης φιλοδοξίας, ακατέργαστου ταλέντου και βαθιάς σύνεσης που καθιέρωσαν τον Μέρφι ως ξεχωριστή προσωπικότητα της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως οι Αρσένιο Χολ (Arsenio Hall), Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Κρις Ροκ (Chris Rock), Ντέιβ Σαπέλ (Dave Chappelle), Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx), Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), Τζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld), Τρέισι Έλις Ρος (Tracee Ellis Ross) και Τρέισι Μόργκαν (Tracy Morgan).

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Τζον Ντέιβις (John Davis), Τζον Φοξ (John Fox), Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ (Charisse Hewitt-Webster), Τέρι Λέοναρντ (Terry Leonard) και Κεντ Κιούμπενα (Kent Kubena), όπως αναφέρει το Deadline.