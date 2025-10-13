Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί σε κλοιό κινητοποιήσεων, καθώς η απεργία θα επηρεάσει πλήθος υπηρεσιών και μεταφορών.

Το νομοσχέδιο, που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη ημέρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συνδικάτα και εργαζόμενους.

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των ναυτεργατών και των δικαστικών υπαλλήλων.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Με στάση εργασίας συμμετέχουν τα λεωφορεία της Αθήνας, τα οποία θα κινούνται από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων και Προαστιακού.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ θα λειτουργήσουν μεταξύ 9:00 και 17:00, όπως αναφέρουν τα εννέα σωματεία εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ.

Πλοία και ναυτεργάτες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Δημόσιος τομέας

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, διεκδικώντας:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμμετοχή Εργατικών Κέντρων από όλη τη χώρα, όπως Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Χανιά

Δικαστικοί υπάλληλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΥΑ καλεί σε συμμετοχή στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι δικαστικοί υπάλληλοι καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία και εντείνει την ευελιξία στις σχέσεις εργασίας.

Διεκδικούν, μεταξύ άλλων, την απόσυρση του νομοσχεδίου, την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Συλλαλητήρια στην Αθήνα

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΑ και της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε ξεχωριστό συλλαλητήριο στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια.