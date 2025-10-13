Αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Στην απεργία συμμετέχουν δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και ναυτεργατικά σωματεία, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει επηρεαστούν οι μετακινήσεις και η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Σε σημερινή επικοινωνία που είχαν tanea.gr με τον ΣΑΤΑ υπήρξε ενημέρωση ότι τα ταξί δεν θα απεργήσουν και θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τρίτη 14/10

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (14/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.

Τι ισχύει για τα υπόλοιπα ΜΜΜ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Και διεκδικούν:

‘Αμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους

Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Εκκρεμεί η ενημέρωση για τη στάση που θα τηρήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων.