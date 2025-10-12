Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο έντονων κινητοποιήσεων, καθώς για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Στην απεργία συμμετέχουν δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και ναυτεργατικά σωματεία, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει επηρεαστούν οι μετακινήσεις και η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τρίτη 14/10

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (14/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.

Τι ισχύει για τα υπόλοιπα ΜΜΜ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Και διεκδικούν:

‘Αμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους

Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Παράλληλα, εκκρεμεί η ενημέρωση για τη στάση που θα τηρήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων.

ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

»Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

»Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Καλούμε κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ., τονίζει από την πλευρά της η ΓΣΕΕ, που ζητά:

«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο

Όλοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια σημειώνει το ΠΑΜΕ και τονίζει: «Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ημερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγείας και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

24ωρη απεργία και για την ΠΟΣΠΕΡΤ: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – είναι η ζωή μας»

Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. «Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας.. Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και διεκδικεί μεταξύ άλλων αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ, σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

Απόφαση για απεργία έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας.

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.